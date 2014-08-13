Рубль консолидируется перед речью Путина

Завтра Владимир Путин посетит Крым и выступит перед депутатами российской Госдумы. Ожидается, что в его речи будут затронуты проблемы, связанные с санкциями и импортозамещением. Полагаем, его речь может оказать существенное воздействие на российские активы. Самостоятельная позиция РФ во внешнеполитическом пространстве не нравится многим западным странам, которые вводят против нее санкции, способствуя репатриации российского капитала на Родину. Безусловно, ближайшие месяцы окажутся сложными и для российской и даже для мировой экономики, которая стала демонстрировать торможение в июле месяце. В частности, объем промышленного производства в Китае в июле снизился с 9,2% (г./г.) до 9,0% (г./г.). Аналогичного снижения мы ожидаем и странах ЕС, тесно завязанных на российскую экономику.

В этом году исполняется 16 лет с момента дефолта ГКО в РФ. Надеемся, что в этом году мы будет застрахованы от подобных событий. Существенные золотовалютные резервы РФ вместе с резервными фондами способны облегчить проблему рефинансирования внешних долгов РФ и российских корпораций. Учитывая, все еще высокие цены на нефть Urals, которые хотя и падают, но по-прежнему находятся выше цены, заложенный в бюджет РФ на 2014 год, на 5 долларов, мы оптимистично смотрим на перспективы развития российской экономики. В краткосрочной же перспективе, учитывая целый букет, как макроэкономических, так и политических проблем, ожидаем консолидации пары USD/RUB в широком диапазоне 35,90-36,50.