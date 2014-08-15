Валютный обзор на 15.08 от компании EXNESS

USDCAD: консолидация ниже уровня поддержки 1,0900



Продавать при пробое уровня 1,0880 с целью 1,0820. Stop-Loss = 1,0930.



Причина торговой стратегии.



Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован объем продаж в производственном секторе Канады. В июне ожидается рост показателя на 0,5% (м./м.), что вслед за майским ростом на 1,6%(м./м.) будет свидетельствовать об увеличении совокупного спроса в национальной экономике.







В краткосрочной перспективе пара NZDUSD может вырасти до уровня 0,8600





Покупать при пробое уровня 0,8515 с целью 0,8600. Stop-Loss = 0,8455.



Причина торговой стратегии.



На этой неделе была опубликована позитивная макроэкономическая статистика по Новой Зеландии. Темпы роста розничных продаж в этой стране во 2 кв. 2014 года выросли с 0,7% (кв./кв.) до 1,0%(кв./кв.), что оказало поддержку курсу «киви».



EURJPY: консолидация около уровня сопротивления 137,17



Покупать при пробое уровня 137,17 с целью 138,00. Стоп-лосс = 136,50.



Причина торговой стратегии.



Сегодня на фоне отсутствия значимых макроэкономических отчетов из еврозоны стоит ожидать спокойной торговли в евровых кросс-курсах. С технической точки зрения пробой парой EUR/JPY уровня сопротивления 137,17 послужит сигналом к покупкам.



GBPUSD: консолидация перед публикацией 2-ой оценки ВВП Великобритании за 2 кв. 2014 года



Продавать при пробое уровня 1,6657 с целью 1,6550. Стоп-лосс = 1,6737.



Причина торговой стратегии.



Сегодня днем будет опубликована 2-ая оценка ВВП Великобритании за 2 кв. 2014 года. Ожидается, что в отчетном периоде рост ВВП составит 0,8% (кв./кв.) и 3,1% (г./г.). Несмотря на увеличение совокупного спроса в национальной экономике решение Банка Англии повысить ключевую процентную ставку не в этом, а лишь в начале следующего года, окажется сдерживающим фактором для покупок фунта.



Евро консолидируется в диапазоне 1,3333-1,3410



Продавать при пробое уровня 1,3333 с целью 1,3250. Stop-Loss = 1,3390.



Причина торговой стратегии.



Несмотря на публикацию слабых данных по ВВП за 2 кв. 2014 года и июльской потребительской инфляции в еврозоне паре EUR/USD вчера удалось удержать ключевой уровень поддержки 1,3333. Рост числа первичных обращений за пособием по безработице в США с 290 тыс. до 311 тыс. по итогам прошлой недели оказал давление на мировую резервную валюту, позволив европейскому коллеге скорректироваться вверх.



Цены на золото вероятно вновь протестируют поддержку 1305 долл.



Покупать при отбое от уровня 1305 с целью 1322. Stop-Loss = 1290.



Причина торговой стратегии.



Сегодня вечером будет опубликован большой блок макроэкономической статистики из США. Участники рынка узнают данные по индексу цен производителей, промышленному производству, индексу потребительского доверия в США от Мичиганского университета. Цены на золото, всю неделю консолидировавшиеся в диапазоне 1305-1322, видимо вновь предпримут попытку протестировать его нижнюю границу.