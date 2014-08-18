Жесткая процентная политика ЦБ РФ создаст подушку безопасности для рубля

В минувшую пятницу, наблюдался существенный рост спроса на американские 10-ти летние государственные облигации на фоне появившихся слухов о вводе российской бронетехники на территорию Украины. Хотя информация и не подтвердилась, этого было достаточно для снижения доходности по американским бондам до 2,30% и распродаж более рискованных активов, в том числе и рубля.

Сегодняшнее решение Банка России снизить величину накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ плавающего операционного интервала на 5 копеек, с 1 млрд. до 350 млн. долларов в очередной раз показывает твердое намерение российского регулятора ускорить процесс перехода к режиму таргетирования инфляции в РФ. Таким образом, в 2015 году именно процентная политика Банка России, а не валютные интервенции, обеспечит устойчивость российского рубля на международной арене.

Несмотря на ожидаемое сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в августе, в этом году с учетом санкций расходы россиян на продукты питания, вероятно, вырастут, не позволив индексу потребительских цен РФ достичь отметки в 6,5% к концу 2014 года. Однако, жесткая политика ЦБ РФ под предводительством Э.Набиуллиной, рано или поздно даст результат в виде снижения инфляционных ожиданий в РФ, как это произошло в 80-х годах XX века в США, когда ФРС США возглавлял Пол Волкер.

В осенне-зимний период, когда спрос на энергоносители станет выше, российский рубль может вновь укрепиться к своим западным коллегам. В краткосрочной же перспективе мы не исключаем снижения пары доллар/ рубль ниже уровня 35,90.