Будущую монетарную политику ФРС США может определить встреча финансистов в Джексон Хоул

На этой неделе стоит обратить внимание на публикацию протоколов последнего заседания ФРС США, а также встречу представителей центральных банков и ведущих экономистов на ежегодном симпозиуме в Джексон Хоул. В свое время Бен Бернанке и Алан Гринспен ежегодную встречу в штате Вайоминг использовали как площадку для важных заявлений. В этом году, возможный комментарий Джанет Йеллен, касающийся сроков повышения ключевой процентной ставки в США, может стать спусковым крючком к сворачиванию операций carry trade на мировых финансовых рынках.

Со вторника по четверг выйдет июльская статистика по потребительской инфляции, а также данные по продажам домов в США. На фоне ожидаемого укрепления мировой резервной валюты, мы не исключаем снижения пары EURUSD к уровню поддержки 1,3335.

Покупатели британской валюты в свете мягкого заявления Банка Англии, предполагающего рост процентной ставки в Великобритании лишь в 1 кв. 2015 года, во вторник будут внимательно отслеживать инфляционные показатели в этой стране, в особенности индекс потребительских цен. В среду и четверг волатильность фунта усилится на фоне выхода августовских протоколов заседания Банка Англии, а также июльских данных по розничным продажам в Великобритании. В течение недели ожидаем консолидации фунта в диапазоне 1,6650-1,6750.

21 августа станет знаковым днем для товарно-сырьевых валют. В этот день банк HSBC и компания Markit представят предварительный за этот месяц отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. В случае роста показателя выше 52 п., пары AUD/USD и NZD/USD вероятно протестируют уровни 0,9370 и 0,8550 соответственно.