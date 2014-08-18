Обзор валютного рынка 18.08.2014

Снижение спроса на канадские ценные бумаги может оказать давление на «луни»

Покупать при отбое от уровня 1,0822 с целью 1,0910. Stop-Loss = 1,0760.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады. В июне ожидается снижение данного показателя с 21,43 млрд. до 14,68 млрд. На данный момент спрэд доходности между 10-и летними государственными облигациями США и Канады составляет 35 б.п., что создает предпосылки к среднесрочному укреплению мировой резервной валюты.



AUDUSD: консолидация несмотря на негативную макростатистику по Китаю

Покупать при отбое от уровня 0,9300 с целью 0,9370. Stop-Loss = 0,9250.

Причина торговой стратегии.

Впервые с февраля 2013 года объём прямых иностранных инвестиций в Китай в июле снизился на 0,4% (м./м.). Тем не менее говорить о начале негативного тренда по данному показателю пока не приходится, учитывая, что годовые темпы роста ВВП Китая во 2 кв. 2014 года ускорились с 7,4% до 7,5%, создавая предпосылки к росту рентабельности бизнеса в этой стране. Возможное снижение «осси» к уровню поддержки 0,9300 можно использовать для накопления длинных позиций.



Позитивные ожидания по рынку недвижимости США оказывают поддержку паре USDCHF

Покупать при пробое уровня 0,9050 с целью 0,9107. Стоп-лосс = 0,9000.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 14.00 GMT будет опубликован индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB. В августе ожидается сохранение данного показателя на июльском уровне в 53 п. Между тем уже завтра будут опубликованы июльские данные по продажам новых домов в США. Позитивные ожидания по рынку недвижимости США способны усилить спрос на мировую резервную валюту.



Рост геополитической напряженности увеличил волатильность золота

Покупать при отбое от уровня 1295 с целями 1305 и 1322. Stop-Loss = 1280.

Причина торговой стратегии.

В минувшую пятницу, наблюдался существенный рост спроса на американские 10-ти летние государственные облигации на фоне появившихся слухов о вводе российской бронетехники на территорию Украины. Хотя информация и не подтвердилась, этого было достаточно, чтобы доходности по указанным облигациям снизились до 2,30%, вызвав распродажи более рискованных активов, в том числе и золота.



GBPUSD: консолидация после публикации индекса цен на жилье в Великобритании от компании Rightmove

Продавать при пробое уровня 1,6657 с целью 1,6550. Стоп-лосс = 1,6737.

Причина торговой стратегии.

Индекс цен на жильё в Великобритании от компании Rightmove в августе снизился на 2,9% (м./м.). В годовом выражении темпы роста данного показателя снизились с 6,5% до 5,3%, что свидетельствует о сокращении покупательной способности британцев. После коррекции фунта следует рассмотреть открытие коротких позиций.



EURUSD: консолидация перед публикацией данных по внешней торговле еврозоны

Продавать при отбое от уровня 1,3412 с целью 1,3334. Stop-Loss = 1,3460.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 9.00 GMT будет опубликована июньская статистика по внешней торговле еврозоны. В отчетном периоде ожидается снижение показателя торгового баланса с 15,3 млрд. до 14,9 млрд., что вероятно окажет давление на единую европейскую валюту.