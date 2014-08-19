Макроэкономика помогает рублю

Последние макроэкономические данные по российской экономике оставляют надежду на то, что вторая половина этого года окажется лучше первой. Июльский рост промышленного производства в РФ с 0,4% до 1,5% годовых отразил положительную динамику восстановления реального сектора российской экономики. Ожидается, что к концу 2014 года темпы роста данного показателя ускорятся до 2,0%, а в секторе обрабатывающей промышленности с 2,6% до 3,0%. Решение российского руководства перейти на полное импортозамещение в оборонно-промышленном комплексе РФ в среднесрочной перспективе приведет к запуску новых производственных линий в нашей стране. Поддержку промышленности окажет и планируемое на 1 сентября начало строительства газопровода «Сила Сибири». Как известно, китайская CNPC должна в скором времени внести предоплату в 25 млрд. долларов компании Газпром, который и начнет реализовывать данный проект. Учитывая, что крупнейшей газовой компании в мире санкции не коснутся, стоит ожидать роста ее акций в краткосрочной перспективе. Так как Газпром формирует долю в 30% в индексе MSCI Russia, мы не исключаем роста спроса и на российский рубль со стороны нерезидентов. В перспективе нескольких недель акции Газпрома могут протестировать отметку 150 рублей, а пара USD/RUB снизиться до 35,50.