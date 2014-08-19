Обзор по валютным парам на 19.08 от компании EXNESS

Существуют риски снижения евро ниже уровня поддержки 1,3333

Продавать при пробое уровня 1,3333 с целью 1,3253. Stop-Loss = 1,3400.

Причина торговой стратегии.

Сегодня не ожидается выхода значимой макроэкономической статистики по еврозоне. Между тем давление на евро оказывают ожидания сворачивания программы QE3 в США и запуска сентябрьского аукциона LTRO в еврозоне.





USDJPY: рост перед публикацией индекса потребительских цен в США

Покупать при пробое уровня 102,70 с целями 103,07 и 104,07. Стоп-лосс = 102,20.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в США. В июле ожидается рост показателя на 0,1% (м./м.). Однако в годовом выражении темпы роста данного показателя могут замедлиться с 2,1% до 2,0%. С технической точки зрения по паре USDJPY стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня 102,70.





В краткосрочной перспективе вероятен рост пары USDCHF до уровня 0,9113

Покупать при пробое уровня 0,9078 с целями 0,9113 и 0,9156. Stop-Loss = 0,9020.

Причина торговой стратегии.

Сегодня помимо публикации данных по потребительской инфляции в США стоит обратить внимание и на строительный сектор в этой стране. Ожидается, что в июле число закладок новых домов в США вырастит с 0,89 млн. до 0,97 млн., а общее число выданных разрешений на строительство нового дома в США повысится с 0,97 млн. до 1,00 млн., обозначив восстановление важнейшего сектора американской экономики.



Существуют риски снижения евро ниже уровня поддержки 1,3333

Продавать при пробое уровня 1,3333 с целью 1,3253. Stop-Loss = 1,3400.

Причина торговой стратегии.

Сегодня не ожидается выхода значимой макроэкономической статистики по еврозоне. Между тем давление на евро оказывают ожидания сворачивания программы QE3 в США и запуска сентябрьского аукциона LTRO в еврозоне.





USDJPY: рост перед публикацией индекса потребительских цен в США

Покупать при пробое уровня 102,70 с целями 103,07 и 104,07. Стоп-лосс = 102,20.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в США. В июле ожидается рост показателя на 0,1% (м./м.). Однако в годовом выражении темпы роста данного показателя могут замедлиться с 2,1% до 2,0%. С технической точки зрения по паре USDJPY стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня 102,70.





В краткосрочной перспективе вероятен рост пары USDCHF до уровня 0,9113

Покупать при пробое уровня 0,9078 с целями 0,9113 и 0,9156. Stop-Loss = 0,9020.

Причина торговой стратегии.

Сегодня помимо публикации данных по потребительской инфляции в США стоит обратить внимание и на строительный сектор в этой стране. Ожидается, что в июле число закладок новых домов в США вырастит с 0,89 млн. до 0,97 млн., а общее число выданных разрешений на строительство нового дома в США повысится с 0,97 млн. до 1,00 млн., обозначив восстановление важнейшего сектора американской экономики.