Строительный сектор США оказал поддержку мировой резервной валюте

Вчера была опубликована сильная макроэкономическая статистика по строительному сектору США. В июле 2014 года выросло число выданных разрешений на строительство нового дома в США с 0,97 млн. до 1,05 млн., а также число закладок новых домов - с 0,95 млн. до 1,09 млн. Согласно данным Бюро трудовой статистики США (BLS) в июле занятость в строительном секторе США увеличилась на 22 тыс., отразив традиционный летний рост спроса на трудовые ресурсы со стороны строительных компаний. Если же в целом рассмотреть ситуацию с занятостью на рынке труда в США, то она окажется не столь благоприятной. Дело в том, что как раз в строительном и промышленном секторах США занятость не восстановилась до докризисных уровней в отличие от «более легких» отраслей – торговли и сферы услуг. Возможно публикация июльских протоколов

FOMC, а также выступление Джанет Йеллен в Джексон-Хоул прояснят текущую макроэкономическую ситуацию в крупнейшей экономике мире, что позволит уточнить сроки повышения ключевой процентной ставки в США.

По нашим оценкам, с учетом публикации слабых данных по внешней торговле Японии, пара USD/JPY в скором времени, вероятно, протестирует уровень сопротивления 104,00.