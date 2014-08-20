Обзор по валютным парам на 20.08 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением на фоне снижения индекса цен производителей Германии

Продавать при пробое уровня 1,3300 с целью 1,3250. Stop-Loss = 1,3350.

Причина торговой стратегии.

Индекс цен производителей Германии в июле снизился на 0,1% (м./м.) и на 0,8% (г./г.). В частности, цены на электроэнергию снизились на 3,2%, а на промежуточные товары - на 0,5% по сравнению с июлем 2013 года. Данные отражают развитие дефляционных процессов в ведущей экономике еврозоны, что окажет давление на евро.



EURJPY: консолидация после публикации данных по внешней торговле Японии

Покупать при пробое уровня 137,35 с целью 138,00. Стоп-лосс = 136,75.

Причина торговой стратегии.

Несмотря на июльское падение индекса цен производителей в Германии, валютная пара EURJPY продолжает консолидироваться вблизи внутридневного максимума 137,35. Дело в том, что опубликованные данные по внешней торговле Японии тоже оказались слабыми, не позволив йене существенно укрепиться. В частности, из-за существенного роста импорта, дефицит внешней торговли Японии в июле составил 964,0 млрд. иен, превысив прогноз 703 млрд. иен.



GOLD: консолидация перед публикацией протоколов ФРС США

Продавать при пробое уровня 1290 с целью 1280. Stop-Loss = 1300.



AUDUSD: под давлением на фоне снижения индекса опережающих экономических индикаторов Австралии

Продавать при отбое от уровня 0,9300 с целью 0,9240. Stop-Loss = 0,9350.

Причина торговой стратегии.

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии в июне снизился на 0,1% (м./м.). Данные отражают вероятное замедление экономического роста в Австралии в ближайшие 3-6 месяцев, что может оказать некоторое давление на курс «осси». Не способствует покупкам пары AUDUSD и сегодняшнее выступление главы Резервного Банка Австралии. Господин Стивенс заявил о высоких рисках снижения национальной валюты на фоне вероятного увеличения процентных ставок в США.



В среднесрочной перспективе фунт может снизиться к уровню 1,6460

Продавать при пробое уровня 1,6600 с целями 1,6550 и 1,6460. Стоп-лосс = 1,6657.

Причина торговой стратегии.

Вчера британский фунт обвалился на фоне замедления с 1,9%(г./г.) до 1,6% (г./г.) темпов роста индекса потребительских цен в Великобритании в июле месяце, что поставило под сомнение скорое повышение процентной ставки в этой стране. Полагаем, что сегодняшняя публикация протоколов последнего заседания Банка Англии не изменит общей негативной динамики по фунту.



USDJPY: рост на фоне публикации сильной статистики по строительному сектору США

Покупать при отбое от уровня 103,01 с целью 104,00. Stop-Loss = 102,50.

Причина торговой стратегии.

Вчера была опубликована сильная макроэкономическая статистика по строительному сектору США. Число выданных разрешений на строительство нового дома в США в июле выросло с 0,97 млн. до 1,05 млн., а число закладок новых домов в этом же месяце выросло с 0,95 млн. до 1,09 млн. Видимо это связано с традиционным летним периодом, привлекающим дополнительные трудовые ресурсы в строительный сектор США, а также с ростом покупательной способности американцев.



Причина торговой стратегии.

Сегодня вечером будут опубликованы протоколы июльского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC). Возможно, данные протоколы уточнят ожидания ФРС США по инфляции и безработицы в стране, что может оказать поддержку мировой резервной валюте.