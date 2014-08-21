Ястребиные протоколы ФРС США укрепили доллар

Июльские протоколы заседания ФРС США показали готовность американского регулятора перейти к более раннему повышению ключевой процентной ставки в США в случае дальнейшего улучшения основных макроэкономических показателей в этой стране.

Отметим, что за последние 6 лет бухгалтерский баланс ФРС США благодаря программам QE-1,2,3 разросся с 0,8 трлн. долл. до 4,4 трлн. долл. Поэтому вполне обоснованным выглядит решение ФРС США в долгосрочной перспективе сократить свой облигационный портфель посредством продаж в первую очередь ипотечных ценных бумаг.

Примечательно, что после первого повышения процентной ставки в США, реинвестиции купонных платежей, полученных ранее по облигационному портфелю, будут сокращены или прекращены полностью.

Новости носят ястребиный характер, и предполагают безусловный рост как долгосрочных процентных ставок в США (после завершения программы QE3 и прекращения реинвестиций в долгосрочные американские бонды), так и краткосрочных процентных ставок (после непосредственного повышения ставки по федеральным фондам), способствуя росту мировой резервной валюты на рынке FOREX.

Пара USD/JPY после покорения уровня 104,00 в перспективе может вновь протестировать максимум этого года – отметку 105,40.