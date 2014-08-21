Обзор по валютным парам на 21.08 от компании EXNESS

AUDUSD: под давлением на фоне снижения деловой активности в производственном секторе Китая

Продавать при пробое уровня 0,9235 с целями 0,9200 и 0,9140. Stop-Loss = 0,9300.

Причина торговой стратегии.

Предварительное значение индекса деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в августе снизилось с 52,0 п. до 50,3 п., оказавшись хуже прогноза 51,5 п. Данные отражают вероятное сокращение инвестиционных расходов промышленными компаниями Китая, что окажет давление на рынок рискованных активов, в том числе и «осси».

AUDUSD, H4



Минутки Банка Англии не спасли фунт от распродаж

Продавать при пробое уровня 1,6550 с целью 1,6460. Стоп-лосс = 1,6600.

Причина торговой стратегии.

В августе 7 членов Комитета по монетарной политике Банка Англии (MPC) проголосовали за сохранение ключевой процентной ставки в Великобритании на уровне 0,50%, а двое других членов Комитета - Мартин Уил и Ян Маккаферти проголосовали за повышение ставки до 0,75% на августовском совещании. Коррекционный рост фунта к уровню 1,6657 в дальнейшем сменился продажами британской валюты перед публикацией минуток ФРС США. Сегодня в 8.30 GMT стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Великобритании за июль месяц.



USDJPY: рост на фоне публикации ястребиных протоколов ФРС США

Покупать при пробое уровня 104,12 с целью 105,39. Stop-Loss = 103,50.

Причина торговой стратегии.

Протоколы заседания ФРС показали готовность многих членов FOMC ужесточить монетарную политику в США раньше в связи с сильной июльской макроэкономической статистикой. Важно отметить, что ФРС США в дальнейшем будет сокращать свой облигационный портфель, посредством продаж в первую очередь ипотечных ценных бумаг. Примечательно, что после первого повышения процентной ставки в США, реинвестиции купонных платежей, полученных ранее по облигационному портфелю, будут сокращены или прекращены полностью. Новости носят ястребиный характер, что способствует росту мировой резервной валюты на рынке FOREX.

USDCHF: под давлением на фоне роста торгового баланса Швейцарии

Покупать при отбое от уровня 0,9107 с целью 0,9154. Stop-Loss = 0,9060.

Причина торговой стратегии.

Торговый баланс Швейцарии в июле вырос с 1,41 млрд. до 3,98 млрд. франков. Рост данного показателя, являющегося составной частью ВВП страны, окажет поддержку национальной валюте. Отметим, что Швейцария, в отличие от других стран ЕС имеет возможность экспорта своей продовольственной продукции в РФ, что повышает ее конкурентоспособность в ЕС.



Существуют риски повторного тестирования парой EURUSD уровня 1,3240

Продавать при отбое от уровня 1,3300 с целью 1,3240. Stop-Loss = 1,3350.

Причина торговой стратегии.

Сегодня днем будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны за август месяц. На фоне недавнего ввода санкций против стран ЕС со стороны РФ, оба показателя видимо снизятся, что окажет давление на евро. Открытие новых коротких позиций по паре EURUSD стоит рассмотреть от уровня сопротивления 1,3300.



GOLD: под давлением перед публикацией макроэкономической статистики по США

Продавать при отбое от уровня 1280 с целью 1266. Стоп-лосс = 1290.

Причина торговой стратегии.

Последние протоколы FOMC показали вероятность более скорого ужесточения монетарной политики в США. Рынок труда остается основным показателем, на который ориентируется американский регулятор при принятии решения по ключевой процентной ставке. В связи с этим, сегодня стоит обратить внимание на статистику по первичным обращениям за пособием по безработице в США.