Валютный обзор на 22.08. от компании EXNESS

Вероятно, коррекционный рост евро будет ограничен уровнем 1,3300



Продавать при отбое от уровня 1,3300 с целью 1,3240. Stop-Loss = 1,3350.



Причина торговой стратегии.



Августовское сокращение индексов деловой активности в еврозоне, как и слабый рост ВВП еврозоны во 2 кв. 2014 года не способствуют покупкам единой европейской валюты. Например, министерство финансов ФРГ связывает сокращение ВВП национальной экономики во 2 кв. 2014 года с санкциями западных стран против России. Полагаем, вчерашний коррекционный рост евро будет ограничен уровнем 1,3300, от которого можно будет открывать новые короткие позиции.



Пара USDCHF может отскочить от поддержки 0,9107



Покупать при отбое от уровня 0,9107 с целью 0,9154. Stop-Loss = 0,9060.



Причина торговой стратегии.



Вчера была опубликована сильная макроэкономическая статистика по США, которая сегодня может укрепить позиции доллара США на рынке FOREX. В частности, долларовых быков порадовал августовский рост индекса деловой активности в производственном секторе США с 55,8 п. до 58,0 п., а также июльское увеличение числа продаж домов на вторичном рынке недвижимости с 5,03 млн. до 5,15 млн.



GBPUSD: под давлением на фоне слабого роста розничных продаж в Великобритании



Продавать при пробое уровня 1,6550 с целью 1,6460. Стоп-лосс = 1,6600.



Причина торговой стратегии.



Розничные продажи в Великобритании в июле выросли на 0,1%(м./м.), оказавшись хуже консенсус-прогноза 0,4%(м./м.). В годовом выражении темпы роста продаж замедлились с 3,4% до 2,6%. Снижение данного показателя, являющегося составной частью потребительских расходов британских домохозяйств, окажет давление на фунт.



GOLD: консолидация перед выступлением Дж. Йеллен в Джексон-Хоуле



Продавать при пробое уровня 1272 с целями 1258 и 1240. Stop-Loss = 1290.



Причина торговой стратегии.



Сегодня в Джексон-Хоуле ожидается выступление глав крупнейших Центробанков в мире – Дж. Йеллен (в 14.00 GMT) и М.Драги (в 18.30 GMT). Известно, что речь главы ФРС США будет посвящена рынку труда. Кроме того, вероятно, Дж. Йеллен уточнит набор критериев оценки условий для повышения процентных ставок в США. Полагаем, что жесткая риторика главы ФРС США способна оказать существенное давление на золото.



USDCAD: под давлением перед публикацией макроэкономической статистики по Канаде



Покупать при отбое от уровня 1,0901 с целью 1,0984. Стоп-лосс = 1,0850.



Причина торговой стратегии.



Сегодня в 12.30 GMT будут опубликованы индекс потребительских цен и объем розничных продаж в Канаде. Ожидается, что базовые значения показателей вырастут на 0,1% (м./м.) и 0,4% (м./м.) соответственно. Вероятное снижение пары USDCAD к уровню поддержки 1,0901 стоит использовать для открытия длинных позиций перед последующим выступлением Дж. Йеллен в Джексон-Хоуле.



Йена консолидируется около уровня 104,00



Покупать при пробое уровня 104,12 с целью 105,39. Stop-Loss = 103,50.



Причина торговой стратегии.



Сегодня на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики вероятна консолидация пары USDJPY около уровня сопротивления 104,00. Вечером, во время выступления Дж.Йеллен, мы не исключаем роста мировой резервной валюты.