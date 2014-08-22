Риски тестирования долларом отметки в 36,50 рублей остаются высокими

За прошедшую неделю техническая картина в паре USDRUB сильно не изменилась: рубль продолжает консолидироваться в диапазоне 35,85-36,50, несмотря на непрекращающиеся уже несколько месяцев военные действия на юго-востоке Украины. При этом продолжающиеся попытки Запада «подцепить» РФ уже обернулись для его сельскохозяйственного сектора экономическими потерями. Полагаем, переориентация вектора развития РФ на Восток в ближайшие годы приведет к переформатированию золотовалютных резервов РФ в пользу азиатских активов (и в первую очередь китайских облигаций, имеющих доходность по 10-ти летним бондам на 190 б.п. выше аналогичных американских).

Сегодня давление на российскую валюту, может оказать выступление Дж. Йеллен в Джексон-Хоуле. В случае если ФРС США решится на более раннее (по сравнению с 3 кв. 2015 года) повышение ключевой процентной ставки, пара USD/RUB может вновь протестировать максимум 36,50.