Увеличение капитала системообразующих банков в РФ окажет поддержку рублю

Сегодня стало известно о том, что 239 млрд. руб. из ФНБ пойдут на покупку вновь выпускаемых привилегированных акций ВТБ и Россельхозбанка. Кроме того, срок размещения средств ФНБ на депозитах во Внешэкономбанке в сумме 40 млрд. руб. в целях кредитования ОАО "АИЖК" увеличивается на 28 лет - до 1 июня 2048 г. Полагаем, что решение правительства РФ поддержать 3 системообразующих банка в нашей стране является абсолютно правильным, так как позволит данным банкам привлечь долгосрочные дешевые ресурсы в нашей стране, ввиду невозможности их привлечения за рубежом. Учитывая, что на 1 августа 2014 г. средства ФНБ составили 3 088,79 млрд. руб., задействование 9% его средств на поддержку банковского сектора в РФ позволит данному фонду и дальше успешно покрывать дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ. Вспомним, что несколько лет назад за счет вливаний 10 млрд. долл., удалось спасти от банкротства Банк Москвы, а в 2009 г. – АвтоВАЗ и другие крупные предприятия. Полагаем, в ближайшие месяцы только за счет собственных ресурсов и кредитов ЦБ РФ, можно будет стабилизировать экономическую обстановку в РФ.

На это неделе поддержку рублю может оказать вероятный рост ставок межбанковского кредитования в связи с предстоящими выплатами НДПИ и налога на прибыль организаций в РФ. По паре USD/RUB мы не исключаем снижения к нижней границе диапазона 35,85-36,50.