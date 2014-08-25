На этой неделе доллар, поддержанный заявлением Дж. Йеллен, вероятно продолжит укрепляться

На прошлой неделе выступление Дж. Йеллен в Джексон Хоуле привело к заметному укреплению мировой резервной валюты на рынке FOREX. Председатель ФРС США заявила о том, что в случае дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда в США или более быстрого роста инфляции, увеличение ставки по федеральным фондам может произойти раньше, чем ожидает FOMC в настоящее время.

На этой неделе стоит обратить внимание на августовское значение индекса потребительских цен в еврозоне. По ряду прогнозов годовые темпы роста данного показателя могут замедлиться с 0,4% до 0,1%, что потребует от ЕЦБ дальнейшего расширения монетарного стимулирования в еврозоне. К концу недели пара EUR/USD может снизиться к уровню 1,3100.

Во вторник покупатели британской валюты будут внимательно отслеживать статистику по числу выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании. В случае июльского снижения данного показателя ниже 43,3 тыс., фунт может протестировать уровень 1,6500. В этот же день неприятный сюрприз будет подстерегать покупателей «киви». В случае прогнозируемого снижения с 247 млн. до (-475 млн.) торгового баланса Новой Зеландии в июле, пара NZDUSD рискует вновь опуститься к минимуму прошлой недели 0,8350.

Пара USDJPY в случае обновления максимума 104,20 может вырасти до отметки 105,00. Помочь американской валюте могут данные по числу продаж новых домов и объему заказов на товары длительного пользования в США. Полагаем, что публикуемая в четверг 2-ая оценка ВВП США за 2 кв. 2014 года не вызовет существенного резонанса в долларовых активах.