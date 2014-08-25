Обзор по валютным парам на 25.08 от компании EXNESS

GOLD: под давлением после выступления Дж. Йеллен в Джексон Хоуле

Продавать при пробое уровня 1272 с целями 1258. Stop-Loss = 1284.

Причина торговой стратегии.

В минувшую пятницу выступление Дж. Йеллен в Джексон Хоуле оказало существенную поддержку мировой резервной валюте. Председатель ФРС США заявила о том, что в случае дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда в США или более быстрого роста инфляции, увеличение ставки по федеральным фондам может произойти раньше, чем ожидает FOMC в настоящее время.



EURUSD: под давлением перед публикацией индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo

Продавать при отбое от уровня 1,3220 с целью 1,3112. Стоп-лосс = 1,3300.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 08.00 GMT будет опубликован индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo. В августе ожидается снижение (уже 5-ой месяц подряд) показателя с 108,0 п. до 107,1 п. Полагаем, недавний визит А. Меркель в Киев и обещание предоставить кредит 0,5 млрд. евро Украине не добавит оптимизма немецким налогоплательщикам.



USDJPY: консолидация перед публикацией индекса PMI США в сфере услуг

Покупать при отбое от уровня 104,00 с целями 104,50 и 105,00. Stop-Loss = 103,50.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 13.45 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США. В августе ожидается снижение показателя с 60,8 п. до 59,2 п. Возможное тестирование парой USDJPY уровня поддержки 104,00 стоит использовать для открытия длинных позиций.



В краткосрочной перспективе пара EURJPY может протестировать уровень 138,00

Покупать при отбое от уровня 137,33 с целью 138,00. Stop-Loss = 136,80.

Причина торговой стратегии.

Существенное ослабление йены в паре с долларом США поспособствовало покупкам и других йеновых курсов, в том числе и EURJPY. Между тем, высказывание М.Драги о готовности ЕЦБ предпринять дополнительные меры для борьбы с дефляцией в еврозоне продолжит являться среднесрочным медвежьим фактором для евро. С технической точки зрения, после коррекции к поддержке 137,33 пара EURJPY может вновь предпринять попытку тестирования уровня 138,00.



USDCHF: консолидация выше уровня поддержки 0,9145

Покупать при отбое от уровня 0,9145 с целью 0,9200. Stop-Loss = 0,9100.

Причина торговой стратегии.

Сегодня поддержку мировой резервной валюте может оказать статистика по продажам новых домов в США. В июле ожидается рост данного показателя с 406 тыс. до 426 тыс. В случае закрытия парой USDCHF утреннего гэпа в районе уровня 0,9145 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.



NZDUSD: под давлением перед публикацией данных по внешней торговле Новой Зеландии

Продавать при пробое уровня 0,8330 с целью 0,8260. Стоп-лосс = 0,8390.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 22.45 GMT будет опубликован торговый баланс Новой Зеландии. В июле ожидается снижение данного показателя с 247 млн. до -475 млн., что может оказать давление на курс «киви».