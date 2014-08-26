Высокая инфляция в РФ – слабый рубль

Сегодняшнее повышение МЭР РФ прогноза по инфляции на 2014 год с 5,5-6,5% до 7,0-7,5% в очередной раз настраивает россиян на вероятное уменьшение их реальных доходов и ослабление рубля к бивалютной корзине. Вероятно, планы МЭР, Минфина и Банка России в ближайшие пару лет добиться конвертируемости рубля не осуществятся не только из-за небольшого использования российской валюты в международных расчетах, сколько из-за слабой макроэкономической обстановки в нашей стране. Кроме того, по мнению И. Сечина, в настоящий момент переход с текущих валютных контрактов на рублевые при продаже нефти и газа будет несвоевременен, так как увеличит издержки российских компаний на 11-15%.

В краткосрочной же перспективе динамику рублевых активов определят итоги переговоров в Минске глав государств Таможенного союза и президента Украины Петра Порошенко. Несмотря на наличие «сюрпризов» в переговорах, мы не исключаем снижения пары USD/RUB до уровня 35,85.