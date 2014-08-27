Рубль не отреагировал на завершившиеся переговоры в Минске

Валютная пара USD/RUB с удивительным спокойствием продолжает консолидироваться вблизи уровня 36,15, несмотря на прошедшую в Минске встречу президентов РФ и Украины. Если Путин больший акцент сделал на экономике, заявив о том, что его страна не является участником конфликта на Украине, то Порошенко вновь заговорил о необходимости возобновления мирного диалога на юго-востоке своей страны. Похоже, участники рынков закладывают вероятность большей сговорчивости украинской стороны в отношении газовых вопросов в преддверии осенне-зимнего периода, характеризующегося повышенным спросом на энергоресурсы. Между тем в сентябре РФ активизирует работы по строительству газопровода «Сила Сибири» в Китай, что благоприятно скажется на инвестиционной активности крупнейшего налогоплательщика РФ – Газпрома. Несмотря на пессимизм Минфина РФ в отношении стоимости нефти марки Urals, надо понимать, что крупнейшие потребители российских энергоресурсов - ЕС и Китай в ближайшие годы не смогут заменить Россию на этом рынке. Полагаем, сегодня пара USD/RUB попробует приблизиться к уровню 36,00 на фоне возобновившегося роста цен на нефть.