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Геополитика вновь продавливает рубль

28.08.2014 12:09 1 776 просмотров
Российская валюта сегодня подверглась распродажам на фоне неблагоприятного стечения как внешних, так и внутренних обстоятельств. Швейцария, долгое время сохранявшая нейтралитет, решила частично присоединиться к санкциям ЕС против РФ. Теперь 5-ка крупнейших российских банков должна согласовывать с финансовыми органами Швейцарии выпуск своих долгосрочных финансовых инструментов. Кроме того, Швейцария запретила экспорт оборудования для нефтегазовой промышленности. Стоит отметить, что обвинения запада в отношении Москвы усилились после того, как ополченцы на юго-востоке Украины укрепили свои позиции на некоторых стратегически важных участках. Украинская экономика, являющаяся, по сути, банкротом, в эти дни переживает обвал своей национальной валюты, дожидаясь очередного транша помощи от МВФ.
В РФ, несмотря на сегодняшний отзыв лицензий у 3 кредитных учреждений, макроэкономическая ситуация остается стабильной. Полагаем, что просрочки платежей, ставшие уже нормой, в ближайшие месяцы видимо еще усилятся. Между тем раскупорка ФНБ, равно как и увеличение кредитов ЦБ РФ под залог нерыночных активов и поручительств позволит российской экономике пережить сложный 2014 год. Мы допускает, что в краткосрочной перспективе пара USD/RUB может вновь приблизиться к максимуму этого года в районе уровня 36,75. Между тем, высокие цены на нефть, по-прежнему будут поддерживать интерес глобальных хедж-фондов к акциям крупнейших нефтегазовых компаний РФ – Газпрому, Лукойлу, Роснефти и др. Полагаем, в сентябре пара USD/RUB вновь вернется к своей «справедливой» отметке в 35,50.

Комментарии 1

Максим Волков  (ginecolog)
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Так больно читать про банкротство родной Украины((

Как вы считаете, Украины встанет с колен или впереди только закат?
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