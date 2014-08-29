Обзор по валютным парам на 29.08 от компании EXNESS

Цены на золото подрастают из-за роста геополитической напряженности

Покупать при пробое уровня 1296 с целью 1318. Stop-Loss = 1280.

Причина торговой стратегии.

Цены на золото пользуются спросом из-за продолжающихся военных действий на юго-востоке Украины. При этом падение доходностей по 10-ти летним государственным облигациям США до минимальной с июля 2013 года отметки 2,33%, отбивает интерес инвесторов к долгосрочным вложениям в американский облигационный рынок.



USDCHF: рост на фоне ускорения ВВП США во 2 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 0,9180 с целью 0,9250. Стоп-лосс = 0,9120.

Причина торговой стратегии.

Опубликованные вчера макроэкономические данные подтвердили тренд на восстановление спроса в США во 2 кв. 2014 года, что увеличило вероятность скорого ужесточения денежно-кредитной политики в этой стране. В отчетном периоде ВВП США вырос на 4,2% (кв./кв.), превысив консенсус-прогноз 3,9%(кв./кв.). Кроме того, дефлятор ВВП, отражающий инфляционные ожидания, вырос на 2,1%, превысив на 0,1 п.п. таргетируемое ФРС США значение инфляции.



USDJPY: рост на фоне сокращения потребительских расходов в Японии

Покупать при пробое уровня 104,26 с целью 105,39. Stop-Loss = 103,50.

Причина торговой стратегии.

В июле расходы японских домохозяйств снизились на 5,9% (г./г.) при прогнозе -2,7% (г./г.). Уровень безработицы в Японии в этом же месяце вырос на 0,1 п.п. до 3,8%, а темпы роста объема промышленного производства выросли на 0,2% (м./м.) при прогнозе 1,2%(м./м.). Ключевые макроэкономические показатели отражают слабую экономическую активность в Японии в 3 кв. 2014 года.



NZDUSD: под давлением на фоне снижения индекса доверия в деловых кругах Новой Зеландии

Продавать при пробое уровня 0,8355 с целью 0,8310. Stop-Loss = 0,8400.

Причина торговой стратегии.

Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии в июле достиг минимального с начала этого года значения в 24,4 п., что свидетельствует о вероятном замедлении будущих потребительских и инвестиционных расходов в стране. С учетом, сильных данных по ВВП США за 2 кв. 2014 года, мы не исключаем снижения «киви» до августовского минимума 0,8310.



Существуют риски снижения евро к уровню 1,3100

Продавать при пробое уровня 1,3150 с целью 1,3100. Stop-Loss = 1,3200.

Причина торговой стратегии.

Ожидания замедления темпов роста потребительской инфляции в еврозоне с 0,4%(г./г.) до 0,3% (г./г.) вероятно сегодня спровоцируют снижение евро до уровня 1,3100. Полагаем, снижение курса евро в среднесрочной перспективе поспособствует расширению европейского экспорта, что сможет оживить европейскую экономику.



USDCAD: пара консолидируется в диапазоне 1,0826 - 1,0875

Покупать при пробое уровня 1,0885 с целью 1,0930. Стоп-лосс = 1,0840.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован ВВП, а также данные по индексу цен производителей Канады. Учитывая, что последний показатель, вероятно, снизится из-за падения цен на сырьевые товары, которые приобретают канадские компании, пара USD/CAD может протестировать уровень 1,0875.