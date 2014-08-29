В краткосрочной перспективе пара USD/RUB может снизиться ниже уровня 36,70

Сегодняшний обвал рубля иначе как паникой не назовешь. Самой неразумной тактикой в таких условиях станет покупка валюты по текущим ценам. Факторы, давящие на рубль всем известны – геополитика и возможность расширения западом санкций к РФ. Между тем, крупные золотовалютные и резервные фонды в нашей стране при текущей стоимости нефти марки «Urals» около 100 долларов за баррель позволяют с оптимизмом смотреть на будущее российской экономики.

Безусловно, поддержку доллару США в паре с рублем оказывает также ускорение ВВП США во 2 кв. 2014 года до 4,2% (кв./кв.), что сигнализирует о возможности более скорого ужесточения процентной политики в США. Мы солидарны с прогнозом МЭР РФ, ожидающего среднего курса доллара на уровне 35,50 руб. в 2014 году. Полагаем, что в ближайшие торговые сессии сильно перекупленная пара USD/RUB скорректируется ниже мартовского максимума 36,70.