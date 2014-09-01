Прогноз на неделю 01.09.2014 – 05.09.2014

На прошлой неделе единая европейская валюта снизилась на 1 фигуру, чему поспособствовало замедление индекса потребительских цен в еврозоне с 0,4% (г./г.) до 0,3% (г./г.), а также ускорение темпов роста ВВП США во 2 кв. 2014 года до 4,2% (кв./кв.). За прошедший год рост с 92 б.п. до 145 б.п. процентного дифференциала между 10-ти летними государственными облигациями США и Германии спровоцировал плавное перетекание капитала из Старого Света в Новый Свет.

Во вторник, пара AUD/USD, не испытывающая особых проблем из-за российских санкций, ограничивающих экспорт австралийского продовольствия в РФ, вероятно, протестирует уровень 0,9370 из-за вероятного сохранения ключевой ставки кредитования в Австралии на уровне 2,50%.

Большее внимание участников рынка на этой неделе привлечет заседание ЕЦБ, на котором ожидается сохранение ключевой процентной ставки в еврозоне на уровне 0,15%. Однако последующая мягкая риторика М.Драги может опрокинуть евро ниже отметки 1,3100.

В четверг, Банк Англии, как и его европейский коллега, видимо воздержится от изменения ключевой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,50%. Тем не менее, британская валюта видимо продолжит находиться под давлением на фоне вероятного замедления в августе индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Великобритании. В течение недели фунт рискует снизиться к минимуму прошлой недели – отметке 1,6535.

Покупателей пары USD/JPY в пятницу ждет очередной подарок – данные по занятости и безработице в США. Ожидаемый прирост NFPR на 200 тыс. при снижении безработицы с 6,2% до 6,1% вероятно окажет поддержку долларовым активам. По паре USD/JPY мы ожидаем продолжения роста к уровням 104,50-105,00.