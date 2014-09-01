Обзор по валютным парам на 01.09 от компании EXNESS

Евро корректируется к уровню сопротивления 1,3150

Продавать при отбое от уровня 1,3150 с целью 1,3100. Stop-Loss = 1,3200.

Причина торговой стратегии.

ВВП Германии во 2 кв. 2014 года сократился на 0,2% (кв./кв.), как и ожидалось. Полагаем, новость не окажет значимого влияния на единую европейскую валюту, снизившуюся за прошлую неделю на 1 фигуру. Открытие новых коротких позиций по евро стоит рассматривать от уровня сопротивления 1,3150.



GBPUSD: рост перед публикацией статистики по объему нового кредитования в Великобритании

Покупать при отбое от уровня 1,6615 с целью 1,6677 и 1,6737. Стоп-лосс = 1,6550.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 МСК будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, а также объем новых кредитов, выданных британским потребителям. Несмотря на вероятное снижение обоих показателей, сокращение спроса на мировую резервную валюту, выступающую в качестве защитного актива, способствует росту пары GBPUSD.



Июльское сокращение личных расходов американских потребителей оказало давление на «луни»

Продавать при пробое уровня 1,0855 с целью 1,0809. Stop-Loss = 1,0900.

Причина торговой стратегии.

В минувшую пятницу была опубликована неоднозначная макроэкономическая статистика по Канаде. Однако такой показатель, как ВВП Канады, в июне вырос на 0,3%(м./м.), превысив на 0,1 п.п. свое прогнозное значение. Кроме того, фиксации длинных позиций в паре USDCAD поспособствовали худшие оценки по личным расходам и доходам американских потребителей в июле месяце.



AUDUSD: консолидация после публикации индекса деловой активности в производственном секторе Австралии

Продавать при пробое уровня 0,9320 с целью 0,9270. Stop-Loss = 0,9370.

Причина торговой стратегии.

Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Австралии в августе снизился с 50,7 п. до 47,3 п., просигнализировав о вероятном сокращении инвестиций в реальный сектор экономики. Отметим, что по итогам 2 кв. 2014 года прибыль австралийских компаний упала на 6,9% (кв./кв.), подтвердив более раннее развитие негативных тенденций в национальной экономике.



«Киви» удерживает поддержку 0,8344

Продавать при пробое уровня 0,8344 с целью 0,8300. Стоп-лосс = 0,8380.

Причина торговой стратегии.

Официальный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Китая в августе снизился с 51,7 п. до 51,1 п. Данные отражают замедление экономической активности во 2-ой экономике мира, что вероятно окажет давление на товарно-сырьевые активы, в том числе и «киви».



Пара USDJPY становится интересной для покупок в рамках стратегии carry trade

Покупать при пробое уровня 104,27 с целью 105,40. Stop-Loss = 103,50.

Причина торговой стратегии.

Августовский рост индекса деловой активности в производственном секторе Японии с 50,5 п. до 52,2 п. способствует совершению сделок carry trade с использованием японской йены. Учитывая вероятное увеличение спрэда доходности между американскими и японскими облигациями, можно ожидать дальнейшего укрепления мировой резервной валюты против своего японского коллеги.