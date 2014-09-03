Валютный обзор на 03.09 от компании EXNESS

GOLD: под давлением на фоне роста индекса деловой активности в производственном секторе США

Продавать при отбое от уровня 1273 с целью 1258. Stop-Loss = 1283.

Причина торговой стратегии.

Августовский рост индекса деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе США с 57,1 п. до 59,0 п. оказал существенную поддержку мировой резервной валюте на рынке FOREX, в результате чего доходность к погашению по 10-ти летним американским гособлигациям выросла до недельного максимума - уровня 2,43%.



Фунт обваливается за 2,5 недели до референдума о независимости Шотландии

Продавать при пробое уровня 1,6440 с целью 1,6330. Стоп-лосс = 1,6540.

Причина торговой стратегии.

За 2,5 недели до референдума о независимости Шотландии пара GBPUSD резко снизилась. В случае откола существенного куска территории от Великобритании, экономическая политика в этой стране претерпит значительные изменения, что непременно окажет давление на курс фунта.



В краткосрочной перспективе пара USDCHF вероятно протестирует уровень 0,9250

Покупать при отбое от уровня 0,9185 с целью 0,9250. Stop-Loss = 0,9135.

Причина торговой стратегии.



На фоне слабых темпов роста ВВП Швейцарии во 2 кв. 2014 года спрос на швейцарскую валюту несколько ослаб. Торможение ВВП в этой стране мы связываем с падением швейцарского экспорта из-за чрезвычайно высокого курса франка относительно евро. Мы не исключаем, что Швейцарский Центробанк 18 сентября вслед за ЕЦБ введет отрицательные процентные ставки по депозитам, что позволит ему защитить нижнюю границу 1,2 в паре EUR/CHF.



AUDUSD: рост после публикации ВВП Австралии за 2 кв. 2014 года

Покупать при отбое от уровня 0,9270 с целью 0,9320. Stop-Loss = 0,9230.

Причина торговой стратегии.

ВВП Австралии во 2 кв. 2014 года вырос на 3,1% (г./г.) при прогнозе 3,0% (г./г.). Данные отражают увеличение совокупного спроса в национальной экономике, что благоприятно влияет на курс «осси».



Пара USDJPY корректируется от годового максимума 105,40

Покупать при отбое от уровня 104,27 с целью 105,40. Stop-Loss = 103,50.

Причина торговой стратегии.

Уход японского правительства в отставку и переизбрание премьер-министра Японии Абэ, министра финансов Асо и министра экономики Амари говорит о продолжении проведения существующей экономической политики в стране. Сейчас пара USDJPY корректируется от годового максимума 105,40. Открытие новых длинных позиций по данной паре следует рассмотреть от уровня 104,27.



Луни консолидируется перед заседанием Банка Канады

Покупать при отбое от уровня 1,0880 с целью 1,0940. Стоп-лосс = 1,0830.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 14.00 GMT будет опубликовано решение Банка Канады по ключевой процентной ставке в стране. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 1,00%. Учитывая перекупленность пары USDCAD , открытие новых длинных позиций по ней следует рассматривать от уровня поддержки 1,0879.