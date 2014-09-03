Фиксация шортов в ОФЗ РФ укрепит позиции рубля

Вчера стало известно, что отключение РФ от системы SWIFT, как и возможность введения ЕС ограничений на покупку российских государственных облигаций не будут реализованы в качестве новых санкций против нашей страны, что облегчит финансирование РФ своих расходов. Отметим, что с марта по июнь 2014 года доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ выросла с 22,2% до 25,6% или с 836 млрд. до 945 млрд. руб., отразив рост спроса в российском долговом сегменте. Сегодня на фоне фиксации шортов, можно ожидать увеличения спроса и в 10-и летних ОФЗ РФ, которые в сентябре уже трижды достигали доходности к погашению в 9,9%.

Даже несмотря на августовский рост показателя PMI США в производственном секторе, по нашим оценкам текущее значение курса USD/RUB является явно завышенным. Полагаем, что даже небольшая стабилизация геополитической обстановки в отношении Украины позволит паре USD/RUB вернуться к зоне поддержки 36,50-36,70.