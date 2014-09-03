Компания EXNESS представляет результаты объемов торгов за май-июль 2014 года, заверенные внешним аудитором*

Независимый внешний аудитор Meritorius Audit Limited заверил отчет о торговых объемах компании EXNESS. По итогам проверки объем торгов клиентов компании EXNESS в период с 01 мая по 31 июля 2014 года составил $536 млрд, что на 66 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом ранее (с 01 февраля по 30 апреля 2014 года объем торгов составил $470 млрд). Традиционно больше всего сделок совершалось по паре EUR/USD, суммарный объем торгов по этому инструменту составил $226 млрд за три месяца. Значительно меньше сделок зафиксировано по инструменту GBP/USD, суммарный объем торгов по которому составил $125 млрд за аналогичный период.



Аудиторская компания Meritorius Audit Limited по итогам проверки подтвердила тот факт, что клиенты, чьи данные были использованы для расчетов, являются реальными клиентами, открывшими счета в EXNESS. Также подтверждается то, что сделки, на основе которых производились расчеты, являются подлинными сделками, осуществляемыми клиентами. Расчеты объемов торгов, производимые системой, корректны и соответствуют критериям расчета объема торгов, установленным компанией. А информация, представленная в сопроводительном отчете, опубликованном компанией, является достоверной.



*В настоящий момент в мире нет единого рейтинга форекс брокеров с подтвержденными объемами торгов (даже признанный отчет Forex Magnates не является заверенным). Такую же ситуацию можно наблюдать и в России. Компания EXNESS ведет прозрачную деятельность и делает все возможное для того, чтобы клиент всегда обладал достоверной информацией, поэтому теперь все последующие отчеты будут подлежать аудиторской проверке для подтверждения предоставленных данных на сайте компании.