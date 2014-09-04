Валютный обзор на 04.09 от компании EXNESS

AUDUSD: рост после публикации торгового баланса Австралии

Покупать при пробое уровня 0,9373 с целью 0,9459. Stop-Loss = 0,9320.

Причина торговой стратегии.

Торговый баланс Австралии в июле вырос с (-1,56 млрд.) до (-1,36 млрд.), оказавшись лучше консенсус прогноза – 1,77 млрд. австр. долл. Учитывая, что данный показатель входит в структуру ВВП Австралии, можно ожидать роста спроса на «осси».



USDJPY: консолидация после заседания Банка Японии

Покупать при отбое от уровня 104,27 с целью 105,40. Stop-Loss = 103,50.

Причина торговой стратегии.

На сегодняшнем заседании Банка Японии было принято решение оставить без изменений политику увеличения денежной базы на 60-70 трлн. иен в год. Японский регулятор отметил, что в последнее время наблюдалось замедление темпов роста промышленного производства в стране, а также сокращение инвестиций в жилье. Новости умеренно негативны для курса японской национальной валюты.



EURUSD: консолидация перед заседанием ЕЦБ

Продавать при пробое уровня 1,3100 с целями 1,3050 и 1,3000. Стоп-лосс = 1,3160.

Причина торговой стратегии.

Сегодня участники рынка узнают решение ЕЦБ по ключевой процентной ставке в еврозоне. Ожидается, что ставка кредитования останется без изменений на уровне 0,15%. Однако последующие комментарии М.Драги, касающиеся вероятного проведения 2-х аукционов LTRO в еврозоне, могут скорректировать евро до уровня 1,3 в среднесрочной перспективе.



GBPUSD: консолидация перед заседанием Банка Англии

Продавать при пробое уровня 1,6440 с целью 1,6330. Стоп-лосс = 1,6540.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 11.00 GMT Банк Англии огласит решение по ключевой процентной ставке в Великобритании. Ожидается, что ставка кредитования останется без изменений на уровне 0,5% годовых. В рамках сформированного нисходящего тренда открытие новых коротких позиций по фунту следует рассматривать при пробое уровня поддержки 1,6440.



В случае прекращения боевых действий на Украине цены на золото могут существенно снизиться

Продавать при отбое от уровня 1273 с целями 1258 и 1240. Stop-Loss = 1283.

Причина торговой стратегии.

Цены на золото до конца этой недели могут существенно снизиться в случае, если на завтрашней встрече в Минске представителям юго-востока Украины и киевским властям удастся договориться о прекращении боевых действий в своей стране.



В краткосрочной перспективе спрос на швейцарскую валюту может существенно снизиться

Покупать при пробое уровня 0,9200 с целью 0,9250. Stop-Loss = 0,9150.

Причина торговой стратегии.

Спрос на франк, выступающего в качестве защитного актива, может существенно снизиться в случае прекращения боевых операций на юго-востоке Украины. Кроме того, сегодняшняя публикация обширной макроэкономической статистики по США, вероятно усилит спрос на мировую резервную валюту.