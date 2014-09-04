В краткосрочной перспективе пара USD/RUB может вернуться в диапазон 35,80-36,50

С учетом вчерашних телефонных переговоров президентов РФ и Украины, в ходе которых обсуждались шаги, которые могли бы способствовать прекращению огня на Донбассе, вероятность введения 5 сентября новых санкций к РФ со стороны ЕС существенно снизилась. Если все же санкции будут введены, российский банковский сектор, как и крупнейшие нефтегазовые компании, вероятно, получат необходимую поддержку от ЦБ РФ. Полагаем, пусть и в краткосрочной перспективе, ожидания деэскалации напряженности на юго-востоке Украины позволят паре USD/RUB вернуться в диапазон 35,80-36,50.