В случае снижения геополитических рисков пара USD/RUB может снизиться до уровня 35,80

В связи со вчерашним решением ЕЦБ понизить ключевую процентную ставку в еврозоне с 0,15% до 0,05%, а также запустить в октябре программу покупок активов ABS позиции доллара на международном валютном рынке существенно укрепились, не позволив паре USD/RUB далеко уйти от уровня 37,00.

Однако сегодняшний день может на 180% развернуть ситуацию в отношении запада к РФ и к российским активам в частности. В случае нахождения в Минске компромисса между представителями юго-востока Украины и киевскими властями, пара USD/ RUB в краткосрочной перспективе может снизиться до уровня 35,80.