Обзор по валютным парам на 05.09 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением на фоне существенного смягчения монетарной политики в еврозоне

Продавать при пробое уровня 1,2900 с целями 1,2800 и 1,2757. Стоп-лосс = 1,3000.

Причина торговой стратегии.

Вчера ЕЦБ снизил ключевую кредитную ставку в еврозоне с 0,15% до 0,05%, а ключевую депозитную с -0,1%, до -0,2%. Кроме того, М.Драги, заявил о том, что для поддержки уровня кредитования в еврозоне с октября будет запущена программа покупок активов ABS, что в дополнение к аукционам LTRO в существенной степени расширит баланс ЕЦБ. На фоне смягчения денежно-кредитной политики в еврозоне, евро обвалился на 2 фигуры.



GBPUSD: под давлением на фоне сохранения ключевой процентной ставке в Великобритании на уровне 0,5%

Продавать при пробое уровня 1,6285 с целью 1,6185 и 1,6115. Stop-Loss = 1,6385.

Причина торговой стратегии.

Вчера Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку в стране без изменений на уровне 0,5% и оставил объем программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов. Продажам фунта поспособствовало сообщение о намерении британского регулятора реинвестировать прибыль от государственных облигаций, по которым подошел срок погашения.



USDCHF: рост на фоне обвала евро

Покупать при пробое уровня 0,9340 с целью 0,9452. Stop-Loss = 0,9250.

Причина торговой стратегии.

Вчерашнее решение ЕЦБ существенно смягчить свою монетарную политику на фоне замедления темпов роста ВВП и инфляции в еврозоне, привело к значительному укреплению доллара США ко всем европейским валютам, в том числе и франку.



USDJPY: рост перед публикацией статистики по рынку труда в США

Покупать при пробое уровня 105,70 с целями 106,16 и 107,10. Стоп-лосс = 105,20.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована августовская статистика по рынку труда в США. В отчетном периоде ожидается снижение уровня безработицы с 6,2% до 6,1%, а также рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США на 226 тыс., что вероятно окажет поддержку мировой резервной валюте.



EURJPY: рост после публикации объема промышленного производства в Германии

Покупать при пробое уровня 136,65 с целью 138,26. Stop-Loss = 135,95.

Причина торговой стратегии.

Объем промышленного производства в Германии в июле вырос на 1,9% (м./м.) при прогнозе 0,5% (м./м.), предыдущее значение показателя было пересмотрено в сторону увеличения с 0,3% (м./м.) до 0,4% (м./м.). Данные отражают некоторое улучшение деловой активности реального сектора крупнейшей экономики еврозоны, что может оказать поддержку евровым кросс-курсам.



USDCAD: консолидация перед публикацией статистики по рынку труда в Канаде

Продавать при пробое уровня 1,0820 с целью 1,0708. Stop-Loss = 1,0900.

Причина торговой стратегии.

Сегодня одновременно с публикацией статистики по рынку труда в США мы узнаем аналогичную статистику и по Канаде. Между тем, во второй половине дня нельзя исключать геополитических сюрпризов, которые могут быть озвучены сегодня в Минске. В случае прекращения боевых действий на юго-востоке Украины позиции мировой резервной валюты могут существенно пошатнуться на рынке FOREX.