В краткосрочной перспективе снижение геополитических рисков вызовет ослабление доллара США

Несмотря на существенное смягчение денежно-кредитной политики в еврозоне прекращение боевых действий на юго-востоке Украины, вероятно, окажет поддержку валютам стран ЕС на этой неделе. С учетом слабых августовских данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора США можно рассчитывать на коррекцию пары EURUSD к уровню 1,3000, а пары USDCHF – к отметке 0,9250.

Во вторник, 9 сентября, стоит обратить внимание на статистику по внешней торговле и промышленному производству в Великобритании. Ожидаемый в июле рост с (-9,4 млрд.) до (-9,1 млрд.) торгового баланса Великобритании может привести к тестированию парой GBPUSD уровня 1,6400.

Сворачивание операций carry trade в паре USDJPY вероятно вызовет пересмотр ВВП Японии во 2 кв. 2014 года в сторону понижения с -1,7% (кв./кв.) до -1,8% (кв./кв.). К концу недели данная пара рискует снизиться до уровня 104,30.

После июльского снижения ожидаемое в августе увеличение объема кредитования в Китае, вероятно, окажет поддержку товарно-сырьевым активам. Курс «осси» в течение недели может протестировать уровень 0,9460, а «киви» - отметку 0,8400.