Обзор по валютам на 08.09 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация после публикации статистики по рынку труда в США



Покупать при отбое от уровня 1,2915 с целью 1,2988. Стоп-лосс = 1,2870.



Причина торговой стратегии.



В минувшую пятницу были опубликованы неоднозначные данные по рынку труда в США за август месяц. Несмотря на снижение безработицы с 6,2% до 6,1%, занятость вне сельскохозяйственного сектора в этой стране выросла лишь на 142 тыс. при прогнозе 226 тыс. Полагаем, статистика окажет некоторое давление на доллар США, позволив паре EURUSD скорректироваться к уровню 1,2988.



GBPUSD: под давлением на фоне сохранения риска выхода Шотландии из состава Великобритании



Продавать при отбое от уровня 1,6284 с целью 1,6115. Stop-Loss = 1,6385.



Причина торговой стратегии.



После проведенного социологического исследования в Великобритании выяснилось, что число сторонников выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства на 2 п.п. превысило число тех, кто выступает за сохранение единого государства. Возможный распад государства может существенно подорвать позиции фунта на рынке FOREX.



AUDUSD: рост после публикации данных по внешней торговле Китая



Покупать при пробое уровня 0,9380 с целью 0,9490. Stop-Loss = 0,9300.



Причина торговой стратегии.



Положительное сальдо внешней торговли Китая в августе выросло с 47,3 млрд. до 49,8 млрд., превысив консенсус-прогноз 40,8 млрд. Данные позитивны для 2-ой экономики мира и вероятно приведут к росту спроса на товарно-сырьевые валюты.



EURJPY: рост после публикации торгового баланса Германии



Покупать при пробое уровня 136,40 с целями 137,00 и 138,26. Stop-Loss = 135,80.



Причина торговой стратегии.



Торговый баланс Германии в июле вырос с 16,4 млрд. до 22,2 млрд., превысив консенсус-прогноз 17,3 млрд. Рост данного показателя, являющегося составной частью ВВП крупнейшей экономики еврозоны, окажет поддержку евровым кросс-курсам.



USDJPY: консолидация после публикации ВВП Японии за 2 кв. 2014 года



Покупать при отбое от уровня 104,70 с целью 105,70. Стоп-лосс = 104,00.



Причина торговой стратегии.



Согласно окончательным данным ВВП Японии во 2 кв. 2014 года снизился на 1,8% (кв./кв.) после роста на 1,6% (кв./кв.) в 1 кв. 2014 года. Кроме того, платежный баланс Японии в июле снизился с 0,13 трлн. до 0,10 трлн. йен. Полагаем, статистика вызовет сворачивание операций carry trade в этой паре.



USDCAD: рост на фоне публикации слабой макроэкономической статистики по Канаде



Покупать при пробое уровня 1,0908 с целью 1,0996. Stop-Loss = 1,0850.



Причина торговой стратегии.



Канадская валюта остается под давлением на рынке FOREX после публикации негативной макроэкономической статистики по Канаде. В августе занятость в этой стране снизилась на 11 тыс., а индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 54,1 п. до 50,9 п.