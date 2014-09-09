Сегодня рубль попробует перехватить преимущество у доллара США

Вчера стало известно о том, что, несмотря на утверждение ЕС нового пакета санкций против РФ, их вступление в силу было отложено из-за позиции Финляндии, имеющей большой товарооборот с нашей страной. Тем не менее, угроза введения данных санкций до конца этой недели останется актуальной, пока не произойдет дальнейшая деэскалация напряженности на Украине.

Между тем, еще с пятницы прошлой недели, ведущие защитные активы – американские облигации, золото, японская йена и швейцарский франк существенно ослабли на мировых финансовых площадках. Однако позиции доллара США на рынке FOREX остаются по-прежнему сильными после того, как 4 сентября ЕЦБ подтвердил свою готовность «разбрасывать деньги с вертолета», чтобы предотвратить дальнейшее развитие дефляционных процессов и оживить экономическую активность в еврозоне.

Российская валюта, пребывая в состоянии неопределенности, сегодня может закрыться ниже 37 рублей за доллар США, даже несмотря на снизившиеся к 100 долларам цены на нефть.