Валютный обзор на 09.09 от компании EXNESS

Евро снижается после пробоя уровня поддержки 1,2915

Продавать при отбое от уровня 1,2915 с целями 1,2800 и 1,2757. Стоп-лосс = 1,2988.

Причина торговой стратегии.

Принятие советом ЕС новых ограничительных мер в отношении РФ негативно сказалось на курсе евро на рынке FOREX. Дело в том, что в качестве ответной меры РФ может закрыть свое воздушное пространство для западных авиакомпаний, что приведет к разрастанию кредитных рисков в ЕС.



GBPUSD: под давлением перед публикацией объема промышленного производства в Великобритании

Продавать при отбое от уровня 1,6115 с целью 1,5877. Stop-Loss = 1,6215.

Причина торговой стратегии.

Возможный выход Шотландии из состава Великобритании заставляет инвесторов распродавать британские активы. При этом все оставшиеся фундаментальные факторы фунт просто игнорирует. Полагаем, июльские данные по торговому балансу и объему промышленного производства Великобритании позволят фунту развить коррекцию к уровню 1,6115.



GOLD: под давлением на фоне снижения геополитической напряженности на Украине

Продавать при отбое от уровня 1258 с целью 1240. Stop-Loss = 1270.

Причина торговой стратегии.

На фоне уменьшения геополитических рисков в отношении Украины спрос на защитные активы, в том числе и золото существенно снизился. С технической точки зрения целью снижения золото выступит уровень поддержки 1240 долл.

AUDUSD: консолидация вблизи уровня поддержки 0,9248

Покупать при отбое от уровня 0,9248 с целью 0,9300. Stop-Loss = 0,9200.

Причина торговой стратегии.



Индекс настроений в деловых кругах Австралии в августе снизился с 10 п. до 8 п. Данные сигнализируют о вероятном замедлении деловой активности в стране в отчетном периоде, что может оказать давление на курс «осси». Между тем, в краткосрочной перспективе пара AUDUSD вероятно скорректируется от уровня поддержки 0,9248, сняв, таким образом, часть своей перепроданности.



В краткосрочной перспективе пара USDJPY может протестировать уровень 107,10

Покупать при отбое от уровня 105,70 с целью 107,10. Стоп-лосс = 105,00.

Причина торговой стратегии.

Рост доходности по 10-ти летним государственным облигациям США с 2,45% до 2,49% за последние пару дней отражает с одной стороны снижение спроса на американские бонды, выступающие в качестве защитных активов, а с другой стороны сигнализирует о вероятности более скорого повышения ключевой процентной ставки в США. Перед заседанием ФРС США, которое состоится 17 сентября 2014 года, мы не исключаем роста пары USDJPY к уровню 107,10.



USDCAD: коррекция от уровня сопротивления 1,1000

Покупать при отбое от уровня 1,0941 с целями 1,0997 и 1,1052. Stop-Loss = 1,0900.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.15 GMT будет опубликовано число закладок новых домов в Канаде. В августе ожидается снижение данного показателя с 200 тыс. до 197 тыс., что может оказать давление на курс «луни». В то же время мировую резервную валюту поддерживает статистика по объему потребительского кредитования в США, которое в июле выросло с 18,8 млрд. до 26,0 млрд. долл.