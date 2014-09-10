Санкции не дают рублю укрепиться

Сегодня стало известно о том, что президент Украины П. Порошенко подписал указ о возможности вводить санкции в отношении иностранных государств, в том числе и против России. Между тем, большее влияние на российские активы оказывает угроза введения новых санкций ЕС, а не Украиной, учитывая огромный товарооборот между ЕС и РФ. Тем не менее, недавнее заявление Дмитрия Медведева о том, что страна окажет поддержку российским компаниям независимо от формы их собственности, позволяет надеяться на не разрастание кредитных рисков в РФ.

Отметим, что снизившаяся с начала сентября на 83 б.п. до 7,57% ставка межбанковского кредитования MosPrime overnight явно свидетельствует об уменьшении спроса на рублевую ликвидность в нашей стране. В краткосрочной перспективе, пока не стабилизируется внешняя геополитическая обстановка пара USD/RUB продолжит консолидироваться в диапазоне 37,00-37,50.