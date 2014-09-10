Валютный обзор на 10.09 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед публикацией объема промышленного производства во Франции

Продавать при отбое от уровня 1,2988 с целью 1,2858. Стоп-лосс = 1,3050.

Причина торговой стратегии.

Сегодня ожидается публикация негативной статистики по объему промышленного производства во Франции. В июле указанный показатель может снизиться на 0,4%(м./м.) после роста на 1,3%(м./м.) месяцем ранее. Между тем, мы не исключаем продолжения коррекционного роста евро до уровня 1,2988 на фоне благоприятного внешнего фона, вызванного решением ЕС не вводить санкции против РФ.



Заявление М.Карни приостановило падение фунта

Продавать при отбое от уровня 1,6155 с целью 1,6062. Stop-Loss = 1,6215.

Причина торговой стратегии.

После публикации июльской статистики по объему промышленного производства в Великобритании, фунт приостановил свое феерическое падение на рынке FOREX. Кроме того, заявление М.Карни о том, что “валютный союз” с Великобританией с целью сохранить фунт стерлингов в качестве основной валюты будет “несовместим c независимостью Шотландии”, намекает на экономические сложности, с которыми может столкнуться «независимая» Шотландия в будущем. Мы полагаем, если на референдуме 18 сентября шотландцы проголосуют против отделения от Великобритании, фунт вырастет на несколько фигур от текущих уровней.



GOLD: под давлением на фоне снижения инфляционного давления в еврозоне

Продавать при отбое от уровня 1258 с целью 1240. Stop-Loss = 1270.

Причина торговой стратегии.

Снижение индекса потребительских цен в еврозоне до 0,3%(г./г.) заставляет институциональных инвесторов предъявлять меньший спрос на золото, которое, как известно, используется в качестве инструмента хеджирования от инфляции.

AUDUSD: под давлением на фоне снижения индекса потребительского доверия в Австралии

Продавать при отбое от уровня 0,9208 с целями 0,9135 и 0,9083. Stop-Loss = 0,9260.

Причина торговой стратегии.

Индекс потребительского доверия Австралии в сентябре снизился на 4,6% (м./м.). Данные отражают вероятное сокращение потребительских расходов австралийских домохозяйств, что окажет давление на курс «осси».



USDJPY: рост после публикации индекса цен производителей Японии

Покупать при пробое уровня 106,55 с целью 107,10. Стоп-лосс = 106,00.

Причина торговой стратегии.

Индекс цен производителей Японии в августе снизился с 4,3% (г./г.) до 3,9% (г./г.). И сегодня представитель Банка Японии Ивата заявил о том, что в долгосрочной перспективе целевой уровень инфляции в 2%(г./г.) может быть достигнут и без дальнейшего падения йены. В целом, учитывая сохраняющуюся мягкую денежно-кредитную политику в Японии можно ожидать дальнейшего ослабления йены на рынке FOREX.



В краткосрочной перспективе пара EURJPY может протестировать уровень сопротивления 138,26

Покупать при отбое от уровня 137,48 с целями 138,26 и 139,22. Stop-Loss = 137,00.

Причина торговой стратегии.

Существенное ослабление йены в паре с долларом США способствует бурному росту пары EURJPY. С одной стороны спрос на йену падает из-за слабости японской экономики после повышения налога с продаж, с другой стороны – евро укрепляется в надежде на снижение градуса напряженности в отношениях между ЕС и РФ после прекращения масштабных боевых действий на юго-востоке Украины.