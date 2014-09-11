Валютный обзор на 11.09 от компании EXNESS

USDCAD: консолидация перед публикацией индекса цен на дома в Канаде

Покупать при отбое от уровня 1,0933 с целью 1,1031. Стоп-лосс = 1,0870.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован индекс цен на дома в Канаде. В июле ожидается рост показателя на 0,2%(м./м.), что может оказать поддержку курсу «луни». С технической точки зрения возможное тестирование парой USDCAD уровня поддержки 1,0933 стоит использовать для открытия длинных позиций.



Цены на золото приближаются к ключевой поддержке 1240 долл.

Продавать при пробое уровня 1240 с целью 1180. Stop-Loss = 1270.

Причина торговой стратегии.

За последние 2 недели, после публикации сильных данных по ВВП США за 2 кв. 2014 года, доходность к погашению по 10-ти летним государственным облигациям США выросла с 2,34% до 2,54%, усилив позиции мировой резервной валюты к драгоценным металлам. Техническая картина рисует не радужные перспективы для золота: пробой уровня поддержки 1240 долл. может привести к снижению цен до отметки 1180 долл.

В краткосрочной перспективе фунт может вырасти до уровня 1,6344

Покупать при пробое уровня 1,6234 с целью 1,6344. Stop-Loss = 1,6150.

Причина торговой стратегии.

Согласно новому опросу только половина жителей Шотландии готова проголосовать за независимость от Великобритании. Новость, безусловно, позитивна для фунта. Полагаем, вплоть до 18 сентября волатильность по фунту сохранится высокой. С технической точки зрения пара GBPUSD может вырасти до уровня 1,6344, закрыв, таким образом, гэп, образовавшийся в начале этой недели.

NZDUSD: под давлением после выступления главы РБНЗ Уилера

Продавать при пробое уровня 0,8180 с целью 0,8069. Stop-Loss = 0,8250.

Причина торговой стратегии.



Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) оставил официальную процентную ставку без изменений на уровне 3,50%. И сегодня глава РБНЗ Уилер заявил о том, что темпы роста потребительской инфляции в Новой Зеландии в 3 кв. 2014 года, вероятно, замедлятся с 1,6% до 1,3%. По его мнению, снижение цен на сырьевые товары окажет значительное давление на курс «киви».



AUDUSD: рост после публикации данных по рынку труда в Австралии

Покупать при пробое уровня 0,9217 с целью 0,9287. Стоп-лосс = 0,9150.

Причина торговой стратегии.

Уровень занятости в Австралии в августе вырос на 121,0 тыс. при прогнозе +15,2 тыс. Уровень безработицы в этом же периоде снизился с 6,4% до 6,1%. Стоит отметить, что столь резкое увеличение (общей) занятости произошло в большей степени за счет увеличения частичной занятости на 106,7 тыс. Полная занятость выросла в августе на 14,3 тыс. рабочих мест. Новости позитивны для курса «осси». Открытие длинных позиций по паре AUDUSD стоит рассматривать выше внутридневного максимума 0,9217.



USDJPY: консолидация вблизи уровня 107,00

Покупать при отбое от уровня 106,55 с целями 107,10 и 108,00. Stop-Loss = 106,00.

Причина торговой стратегии.

Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии в 3 кв. 2014 года вырос с (-13,9 п.) до 12,7 п. Данные отражают вероятный рост капиталовложений в промышленный сектор страны, что будет способствовать совершению сделок carry trade с использованием йены.