Решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке может привести к массовому закрытию шортов в рублевых активах

Несмотря на введение ЕС нового пакета санкций против РФ, мы полагаем, что до конца сегодняшнего дня последует фиксация коротких позиций в рублевых активах, аналогично ситуации, наблюдавшейся в последних числах июля этого года. Напомним, что в тот период на фоне официального введения ЕС санкций против финансового, нефтяного и оборонного секторов российской экономики, пара USD/RUB отреагировала снижением на 48 копеек, а российские фондовые индексы отметились уверенным ростом.

Стабилизации обстановки на внутреннем валютном рынке может поспособствовать вероятное повышение днем ключевой процентной ставки ЦБ РФ с 8,00% на 25 б.п. или даже 50 б.п. К ужесточению политики российский регулятор может прибегнуть ввиду сохранения высокой инфляции в РФ, которая обусловлена, как ослаблением рубля, так и ростом цен на продукты питания. Иногда кажется, что растущая инфляция в РФ напрямую связана с дефляцией в ЕС.

В краткосрочной перспективе пара USD/RUB вероятно возвратится в диапазон 37,00-37,50.