Евро консолидируется в диапазоне 1,2858-1,2988
Стратегия 1: Продавать при пробое уровня 1,2858 с целью 1,2757. Stop-Loss = 1,2910.
Стратегия 2: Покупать при пробое уровня 1,2990 с целью 1,3100. Stop-Loss = 1,2930.
Причина торговой стратегии.
Решение стран ЕС ввести с сегодняшнего дня новые санкции против РФ, вероятно, вызовет ответные меры со стороны РФ. Тем не менее, после вчерашней публикации статистики по числу первичных обращений за пособием по безработице в США спрос на евро существенно не уменьшился.
GBPUSD: консолидация перед публикацией индекса опережающих экономических индикаторов Великобритании
Покупать при отбое от уровня 1,6234 с целью 1,6344. Стоп-лосс = 1,6150.
Причина торговой стратегии.
Сегодня в 8.30 GMT будет опубликован объем производства в строительном секторе, а затем и индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании. Рост обоих показателей, вероятно, окажет поддержку британской валюте.
Осси консолидируется вблизи уровня 0,9049
Продавать при пробое уровня 0,9049 с целями 0,9000 и 0,8950. Stop-Loss = 0,9100.
Причина торговой стратегии.
Существенное снижение цен на сырьевые товары, экспортируемые Австралией, а также рост доходности к погашению по американским государственным облигациям оказывает существенное давление на «осси» вот уже пятый день подряд.
USDJPY: консолидация перед публикацией статистики по розничным продажам в США
Покупать при отбое от уровня 107,10 с целью 108,01. Стоп-лосс = 106,50.
Причина торговой стратегии.
Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована статистика по розничным продажам в США. В августе ожидается рост продаж на 0,6% (м./м.), что просигнализирует об увеличении потребительских расходов в США. Кроме усиливающихся позиций американской валюты, дальнейшему росту пары USDJPY будет способствовать июльское падение объема промышленного производства в Японии на 0,7%(г./г.).
Давление на золото усилилось после пробоя уровня поддержки 1240 долл.
Продавать при отбое от уровня 1240 с целью 1180. Stop-Loss = 1270.
Причина торговой стратегии.
На фоне вероятного сокращения на 10 млрд. долл. в сентябре программы покупок активов QE3 в США мировая резервная валюта заметно прибавила в весе на рынке FOREX. Полагаем, цены на золото после коррекции к уровню сопротивления 1240 долл. продолжат свое дальнейшее падение.
Киви растет на фоне увеличения индекса деловых настроений в обрабатывающем секторе Новой Зеландии
Покупать выше уровня 0,8200 с целью 0,8268. Stop-Loss = 0,8150.
Причина торговой стратегии.
Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе Новой Зеландии в августе вырос с 53,5 п. до 56,5 п. Как известно, расположение индекса выше 50 п. свидетельствует о расширении производства в стране. Таким образом, данная статистика, вероятно, усилит транзакционный спрос на «киви».
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