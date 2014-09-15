На этой неделе пара EURCHF может протестировать уровень 1,2000

Значимым событием этой недели для финансовых рынков станет заседание ФРС США по монетарной политике. Ожидается, что американский регулятор в очередной раз сократит программу покупок активов QE3 на 10 млрд. долл., повысив тем самым доходности по долгосрочным американским облигациям. В рамках стратегии carry trade следует рассмотреть покупки пары USDJPY и продажу пары EURUSD, учитывая, что сейчас спрэд доходности между 10-летними государственными облигациями США и Японии составляет 204 б.п., а аналогичный спрэд между США и Германией - 153 б.п. в пользу США. Вероятно, дополнительную поддержку мировая резервная валюта получит от августовской статистики по объёму промышленного производства и потребительской инфляции в США. В течение недели мы не исключаем тестирования парой USDJPY уровня 108,00, а парой EURUSD уровня 1,2900.

Существенную волатильность в конце недели может продемонстрировать фунт. Если 18 сентября жители Шотландии проголосуют за независимость от Великобритании, уже 19 числа можно будет ожидать обвала фунта ниже уровня 1,6000. Только экстренные интервенции Банка Англии, а также повышение ключевой процентной ставки в Великобритании смогут остановить более глубокую просадку фунта.

18 сентября также стоит обратить внимание на курсы EURCHF и GBPCHF. На фоне возможного откола трети территории от Великобритании при продолжающейся дефляции в еврозоне, спрос на швейцарский франк может существенно вырасти. Мы не исключаем, что в этот день Национальный Банк Швейцарии рискнет понизить ключевые процентные ставки в стране. Полагаем, наличие почти 500 млрд. долл. золотовалютных резервов позволят швейцарскому регулятору удержать уровень 1,2000 в паре EURCHF.