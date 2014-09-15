На этой неделе пара USD/RUB вероятно будет консолидироваться в диапазоне 37,50-38,00

Пятничное решение ЦБ РФ оставить ключевую процентную ставку на уровне 8,00% годовых, несмотря на превышение на 0,6 п.п. верхней границы тартегируемого в РФ диапазона инфляции, усилило давление на рубль, оставшемуся наедине с санкциями. На этой неделе благодаря начинающемуся налоговому периоду в РФ можно ожидать консолидации пары USD/RUB в диапазоне 37,50-38,00.

Фактором, ограничивающим более стремительную коррекцию в паре USD/RUB, послужит рост доходности по долгосрочным государственным облигациям США перед сентябрьским заседанием FOMC. Отметим, что доходность 10-ти летних американских бондов за последний месяц выросла на 21 б.п. до 2,61%, а 30-и летних бондов на 20 б.п. – до 3,34%.