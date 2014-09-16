Валютный обзор на 16.09 от компании EXNESS

Данные по внешней торговле в еврозоне удержали евро от падения к уровню 1,2858

Продавать при отбое от уровня 1,2988 с целью 1,2858. Stop-Loss = 1,3050.

Причина торговой стратегии.

Публикация июльских данных по торговому балансу еврозоны привела к незначительному росту спроса на евро на рынке FOREX. В частности, в июле 2014 года экспорт товаров из еврозоны вырос на 2,6%(г./г.) до 172,4 млрд. евро, а импорт вырос лишь на 0,8% до 151,2 млрд. евро. В то же время надежды на рост доллара исчезли после того, как стало известно о падении промышленного производства в США на 0,1% (м./м.) в августе.



GBPUSD: под давлением на фоне вероятного снижения инфляции в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,6200 с целью 1,6062. Стоп-лосс = 1,6271.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 8.30 GMT будет опубликована инфляционная статистика по Великобритании. В августе ожидается снижение индекса потребительских цен Великобритании с 1,6% до 1,5% в годовом выражении, что может оказать давление на фунт.



В среднесрочной перспективе осси может снизиться к уровню 0,8650

Продавать при пробое уровня 0,9000 с целью 0,8900. Stop-Loss = 0,9070.

Причина торговой стратегии.

Сегодня представитель Резервного банка Австралии Кент заявил о том, что по-прежнему высокий австралийский доллар, возможно, оказывает давление на инвестиции компаний. Полагаем, в условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономической активности в Китае, курс «осси» в скором времени приблизится к фундаментально привлекательным для РБА уровням 0,8900 и 0,8650.

EURJPY: под давлением перед публикацией индекса настроений в деловых кругах Германии ZEW

Покупать при отбое от уровня 138,26 с целями 139,22 и 140,03. Stop-Loss = 137,50.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 9.00 GMT будет опубликован индекс настроений в деловых кругах Германии от немецкого института ZEW. В сентябре ожидается снижение показателя с 8,6 п. до 5,2 п., что видимо, будет обусловлено ухудшением отношений между Германией и РФ, товарооборот между которыми в 2013 году составил 76 млрд. евро.



USDJPY: рост перед публикацией индекса цен производителей в США

Покупать при отбое от уровня 107,10 с целью 108,01. Стоп-лосс = 106,50.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован индекс цен производителей в США. В августе ожидается ускорение темпов роста данного показателя с 1,7% до 1,8% в годовом выражении. А высокие инфляционные ожидания, как известно, могут спровоцировать ФРС США повысить ставку по федеральным фондам не во 2 кв. 2015 года, а например в 1 кв. 2015 года!



USDCAD: консолидация в диапазоне 1,1031-1,1099

Покупать при отбое от уровня 1,1031 с целью 1,1099. Stop-Loss = 1,0980.

Причина торговой стратегии.

Существенное падение цен на нефть, являющейся важнейшим экспортным товаром Канады, крайне негативно сказалось на курсе луни. Сегодня некоторую поддержку канадской валюте может оказать публикация июльских данных по объёму продаж в производственном секторе страны.