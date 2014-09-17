В краткосрочной перспективе доллар, вероятно, снизится к 38 рублям

Новость о том, что Банк России предоставит 17 и 18 сентября 1 млрд. долл. и 2 млрд. долл. соответственно в рамках операции валютный своп способствовало укреплению рубля к бивалютной корзине. Безусловно, российскому банковскому сектору долларовый кэш нужен на более длительный период, чем 1 или 2 дня, поэтому мы не исключаем использования Банком России данного инструмента предоставления ликвидности повторно. Кроме того, сегодня рубль получит поддержку от выросших на 2 доллара за последние сутки цен на фоне расширения монетарных стимулов в Китае.

Сдерживать более существенную коррекцию рубля к доллару США будет заседание ФРС США. Сокращение программы покупок активов со стороны американского регулятора до 15 млрд. долл. увеличит доходность к погашению по американским долгосрочным облигациям, повысив их привлекательность для новых инвесторов. В краткосрочной перспективе мы ожидаем снижения доллара США к 38 рублям.