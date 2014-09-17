Валютный обзор на 17.09 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением перед публикацией индекса потребительских цен в еврозоне и в США

Продавать при пробое уровня 1,2920 с целью 1,2858. Stop-Loss = 1,2970.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 9.00 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в еврозоне. Ожидается, что в августе темпы роста данного показателя замедлятся до 0,3% (г./г.). В США в этом же месяце ожидается замедление показателя CPI с 2,0% до 1,9% в годовом выражении. Существенная разница между инфляционными показателями в США и еврозоне в частности отражается в росте спрэда доходности между американскими и европейскими облигациями. Полагаем, после тестирования уровня сопротивления 1,2988 пара EURUSD снизится до уровня поддержки 1,2858.



GBPUSD: консолидация перед публикацией минуток Банка Англии

Покупать при пробое уровня 1,6310 с целью 1,6400. Стоп-лосс = 1,6250.

Причина торговой стратегии.

Сегодня днем будут опубликованы протоколы предыдущего заседания Банка Англии, а также данные по безработице в Великобритании. В случае если количество сторонников повышения ключевой процентной ставки в Великобритании возрастет с 2 до хотя бы 3 человек из 9 членов Комитета, можно ожидать дальнейшего роста британца. Между тем, перед завтрашним референдумом в Шотландии стратегия нахождения в кэше по британским активам представляется наиболее предпочтительной.



GOLD: рост перед оглашением ФРС США параметров проведения монетарной политики

Покупать при пробое уровня 1242 с целью 1257. Stop-Loss = 1230.

Причина торговой стратегии.

Институциональные участники рынка не сомневаются в том, что ФРС США сегодня сохранит базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых и сократит ежемесячную программу покупок активов до 15 млрд. долл. Однако данное ожидаемое событие может привести к частичной фиксации длинных позиций по мировой резервной валюте. Безусловно, в среднесрочной перспективе ужесточение денежно-кредитной политики в США окажет существенное давление на золото, которое в будущем может опуститься к отметке 1180 долл.



NZDUSD: консолидация после публикации данных по платежному балансу Новой Зеландии за 2 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 0,8210 с целью 0,8268. Stop-Loss = 0,8160.

Причина торговой стратегии.

Дефицит текущего счета платежного баланса Новой Зеландии во 2-м кв. 2014 года составил 1,1 млрд. новозел. долл. при прогнозе 0,95 млрд. новозел. долл. Данные негативны для курса киви. Тем не менее, общий рост спроса к товарно - сырьевым валютам на рынке FOREX удержал киви от распродаж.



USDCAD: под давлением на фоне возобновившегося роста цен на нефть

Продавать при пробое уровня 1,0934 с целью 1,0820. Стоп-лосс = 1,1000.

Причина торговой стратегии.

За последние сутки выросшие почти на 2 доллара цены на нефть вновь повысили интерес участников валютного рынка к луни. И вчера управляющий Банка Канады Полоз выразил умеренный оптимизм относительно перспектив экспорта. Надо отметить, что ослабление с июля месяца курса луни повысило привлекательность канадских товаров на международных рынках.



AUDUSD: рост на фоне возможного расширения монетарного стимулирования в Китае

Покупать выше уровня 0,9114 с целью 0,9200. Stop-Loss = 0,9050.

Причина торговой стратегии.

На фоне вчерашних слухов о возможности Центробанка Китая начать программу покупок облигаций в своей стране в размере 0,5 трлн. юаней, спрос на товарно-сырьевые активы существенно вырос. В краткосрочной перспективе осси может скорректироваться к уровню 0,9204, если на сегодняшнем заседании ФРС США не обозначит четких сроков повышения ключевой процентной ставки.