Валютный обзор на 22.09 от компании EXNESS

GOLD: под давлением перед публикацией статистики по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США

Продавать при пробое уровня 1208 с целью 1180. Stop-Loss = 1226.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 14.00 GMT будет опубликована статистика по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США. В августе ожидается рост показателя с 5,15 млн. до 5,21 млн. в годовом выражении, что отразит рост деловой активности американских домохозяйств. Полагаем, цены на золото в скором времени протестируют отметку 1180 долл.

Евро корректируется от уровня поддержки 1,2832

Покупать при пробое уровня 1,2870 с целями 1,2920 и 1,2988. Stop-Loss = 1,2820.

Причина торговой стратегии.

В июле 2014 года сальдо текущего счета еврозоны составило 18,7 млрд. евро, оказавшись лучше прогноза в 14,3 млрд. и выше прошлогоднего значения 16,9 млрд. евро. Данные отражают рост спроса на европейские товары и услуги на международных рынках, что может оказать поддержку евро.

Фунт растет от уровня поддержки 1,6281

Покупать при пробое уровня 1,6370 с целью 1,6521. Стоп-лосс = 1,6300.

Причина торговой стратегии.

Сегодня на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики движение британца будут определять технические факторы. В краткосрочной перспективе фунт, удержав поддержку 1,6281, может вырасти до максимума прошлой недели 1,6521.

NZDUSD: под давлением на фоне снижения индекса потребительского доверия в Новой Зеландии

Продавать при пробое уровня 0,8120 с целью 0,8075. Стоп-лосс = 0,8165.

Причина торговой стратегии.

Индекс потребительского доверия Новой Зеландии от банка Westpac в 3 кв. 2014 года снизился с 121,2 п. до 116,7 п. Данные отражают вероятное замедление потребительских расходов национальных домохозяйств, формирующих значительную часть ВВП страны.

Консолидация луни вблизи уровня 1,0925 продолжается

Продавать при пробое уровня 1,0920 с целью 1,0820. Stop-Loss = 1,0970.

Причина торговой стратегии.

Базовый индекс потребительских цен Канады в августе неожиданно вырос с 1,7% до 2,1% в годовом выражении, оказавшись лучше прогноза +1,8%. В результате роста инфляционных ожиданий пара USDCAD попробовала закрепиться ниже уровня поддержки 1,0925. Однако данная попытка не увенчалась успехом. На этой неделе, в случае возобновления роста цен на нефть, вероятно снижение канадца к уровню поддержки 1,0820.

EURJPY: существуют риски снижения пары к уровню 139,16

Покупать при отбое от уровня 139,16 с целью 141,20. Stop-Loss = 138,50.

Причина торговой стратегии.

На прошлой неделе европейские банки привлекли лишь 83 млрд. из 150 млрд. евро, предложенных ЕЦБ в ходе аукциона LTRO, что отражает низкий спрос на деньги, а, следовательно, и инвестиционную активность в еврозоне.