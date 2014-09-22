Риски снижения евро к уровню 1,2750 остаются высокими

По итогам прошлой недели мировая резервная валюта существенно укрепилась на рынке FOREX на фоне сокращения ФРС США ежемесячной программы покупок активов - QE3 до 15 млрд. долларов. Полагаем, рост долгосрочных процентных ставок по американским государственным облигациям будет способствовать совершению сделок carry trade в парах EURUSD и USDJPY.

В конце этой недели стоит обратить внимание на 3-ю оценку ВВП США за 2 кв. 2014 года. Пересмотр с 4,2% (кв./кв.) до 4,6% (кв./кв.) темпов роста ключевого макроэкономического показателя в США усилит вероятность повышения ставки по федеральным фондам в 1 кв. 2015 года. Пара EURUSD в течение недели может снизиться к уровню 1,2750, а пара USDJPY – протестировать отметку 110,00.

После прошедшего в Шотландии референдума, оказавшегося удачным для Великобритании, можно ожидать возобновления спроса на британские активы. По паре GBPUSD, снизившейся 19 сентября на 2 фигуры, стоит рассмотреть открытие длинных позиций от уровня поддержки 1,6250.

Товарно-сырьевые валюты: осси, киви и луни, 23 сентября будут внимательно отслеживать предварительную оценку индекса деловой активности в производственном секторе Китая от банка HSBC. Прогнозируемое сентябрьское снижение индекса PMI c 50,2 п. до 50,0 п., подчеркнет правильность предпринимаемых китайским регулятором мер стимулирования национальной экономики. В течение недели пары AUDUSD, NZDUSD и USDCAD могут протестировать уровни 0,8850, 0,8050 и 1,1000 соответственно.