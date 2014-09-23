Валютный обзор на 23.09 от компании EXNESS

GOLD: консолидация в диапазоне 1208 - 1226

Продавать при пробое уровня 1208 с целью 1180. Stop-Loss = 1226.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 13.45 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе США. В сентябре ожидается рост показателя с 57,9 п. до 58,1 п. Данные могут укрепить веру руководителей ФРС США в восстановлении крупнейшей экономики мира в 3 кв. 2014 года, усилив вероятность скорого ужесточения процентной политики в этой стране.

GBPUSD: рост перед публикацией числа выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,6390 с целью 1,6521. Стоп-лосс = 1,6300.

Причина торговой стратегии.

Британская валюта сегодня будет внимательно отслеживать данные по числу выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании. Дело в том, что рост числа разрешений отразит увеличение спроса на рынке жилой недвижимости в стране. С технической точки зрения покупки британца стоит рассматривать выше внутридневного максимума 1,6390.

Пара EURJPY продолжает снижение после бурного роста

Покупать при отбое от уровня 139,16 с целью 141,20. Stop-Loss = 138,50.

Причина торговой стратегии.

Вчера господин Ивата заявил о том, что японская экономика может вновь столкнуться с угрозой рецессии, поскольку ослабление йены снижает покупательную способность японских домохозяйств и отрицательно сказывается на прибыли компаний, не ориентированных на экспорт. Участники рынка не исключают того, что Банк Японии расширит меры монетарного стимулирования национальной экономики.

AUDUSD: рост на фоне увеличения индекса деловой активности в производственном секторе Китая

Покупать при пробое уровня 0,8925 с целью 0,8986. Стоп-лосс = 0,8875.

Причина торговой стратегии.

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в сентябре вырос с 50,2 п. до 50,5 п., превысив консенсус - прогноз 50,0 п. Таким образом, после августовской просадки крупнейшая азиатская экономика вновь начинает набирать обороты. Полагаем, опубликованная статистика окажет поддержку товарно-сырьевым валютам, в том числе и осси.



USDCAD: под давлением перед публикацией данных по розничным продажам в Канаде

Продавать при пробое уровня 1,0990 с целью 1,0925. Stop-Loss = 1,1050.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам в Канаде. В июле ожидается рост продаж на 0,4%(м./м.), что отразит увеличение потребительских расходов в стране. Полагаем, статистика позволит реабилитироваться канадскому доллару, серьезно пострадавшему вчера от снизившихся цен на нефть.



EURUSD: под давлением перед публикацией индексов деловой активности в еврозоне

Продавать при пробое уровня 1,2817 с целью 1,2757. Stop-Loss = 1,2870.

Причина торговой стратегии.

Сегодня днем будут опубликованы данные по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны. Ожидаемое в сентябре снижение показателей может вызвать распродажи европейских активов.