Обзор по рублю на 23.09

Через неделю пара USD/RUB может снизиться к 37,50

Несмотря на продолжающийся налоговый период в РФ, характеризующийся повышенными ставками межбанковского кредитования, валютная пара USD/RUB продолжает консолидироваться чуть ниже исторического максимума 38,86. Высокий курс доллара мы связываем с большим сентябрьским спросом на валюту со стороны российских корпораций на фоне погашения ими долгов по ранее взятым валютным кредитам. Примечательно, что с 17 по 22 сентября 2014 года коммерческие банки РФ не стали привлекать долларовую ликвидность от Банка России, несмотря на проведение последним операций «валютный своп» по продаже долларов США за рубли. Дело в том, что российскому банковскому сектору нужны не короткие деньги, предлагаемые ЦБ РФ на 1 или 2 дня, а длинные, от которых они как раз и отрезаны со стороны запада.

Единственной радостью для рубля остается сентябрьский рост деловой активности в производственном секторе крупнейшего торгового партнера РФ – Китая. Безусловно, конец сентября может преподнести сюрприз РФ в виде возможного пересмотра ЕС санкций, введенных против нашей страны. В случае если это произойдет, пара USD/RUB вероятно снизится к отметке 37,50.