Текущий рост евро может оказаться лишь коррекцией

Несмотря на сентябрьское снижение индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны, валютная пара EURUSD сегодня сумела развить коррекцию от уровня поддержки 1,2820. Возможно участников рынка все же порадовал сентябрьский рост показателя PMI в производственном секторе Франции с 46,9 п. до 48,8 п. Полагаем, пока не спадет напряженность в отношениях между ЕС и РФ, ключевые макроэкономические показатели ЕС останутся слабыми. В течение дня мы не исключаем снижения евро к внутридневному минимуму 1,2839