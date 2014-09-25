NZDUSD: рост после публикации торгового баланса Новой Зеландии
Покупать при пробое уровня 0,8090 с целью 0,8158. Стоп-лосс = 0,8040.
Причина торговой стратегии.
Положительное сальдо внешней торговли Новой Зеландии за год с сентября по август составило 2,0 млрд., оказавшись лучше прогноза 1,36 млрд. Полагаем, рост торгового баланса, входящего в структуру ВВП страны, окажет поддержку киви в краткосрочной перспективе.
AUDUSD: рост на фоне увеличения индекса опережающих экономических индикаторов Австралии
Покупать при пробое уровня 0,8912 с целью 0,8993. Stop-Loss = 0,8850.
Причина торговой стратегии.
Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Conference Board в июле вырос на 0,5%(м./м.), предыдущее значение 0,2% (м./м.). Данные сигнализируют о вероятном ускорении темпов роста национальной экономики в ближайшие месяцы, что окажет поддержку курсу осси.
USDJPY: под давлением на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Продавать при пробое уровня 108,24 с целью 107,40. Stop-Loss = 108,80.
Причина торговой стратегии.
Несмотря на сентябрьское снижение индекса деловой активности в производственном секторе Японии, японская валюта продолжает укрепляться на рынке FOREX. Дело в том, что нанесение США авиаударов в Сирии резко повысило спрос на йену в качестве защитного актива.
USDCHF: консолидация ниже уровня сопротивления 0,9432
Покупать при пробое уровня 0,9432 с целью 0,9493. Stop-Loss = 0,9380.
Причина торговой стратегии.
Индикатор потребления в Швейцарии от UBS в августе снизился с 1,66 п. до 1,35 п. Данные отражают сокращение потребительских расходов швейцарских домохозяйств, что вероятно ограничит спрос на франк. Сегодня в 13.00 GMT стоит обратить внимание на ежеквартальный экономический отчет Национального Банка Швейцарии, который может усилить волатильность пары USDCHF.
USDCHF, H4
EURUSD: под давлением перед публикацией индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo
Продавать при пробое уровня 1,2817 с целью 1,2757. Stop-Loss = 1,2867.
Причина торговой стратегии.
Сегодня днем будет опубликован индекс настроений в деловых кругах Германии от института Ifo. В сентябре ожидается снижение данного показателя, охватывающего 7 тыс. немецких предприятий, с 106,3 п. до 105,9 п., что вероятно позволит евро обновить минимум 1,2817.
GOLD: консолидация перед публикацией статистики по продажам новых домов в США
Продавать при пробое уровня 1208 с целью 1180. Стоп-лосс = 1230.
Причина торговой стратегии.
Сегодня в 14.00 GMT будет опубликована статистика по продажам новых домов в США. Ожидаемый в августе рост показателя с 412 тыс. до 432 тыс. способен усилить позиции доллара США на рынке FOREX. Между тем, на фоне падения доходности по 10-ти летним государственным облигациям США, ценам на золото пока удается держаться выше уровня поддержки 1208 долл.
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