Валютный обзор на 24.09 от компании EXNESS

NZDUSD: рост после публикации торгового баланса Новой Зеландии

Покупать при пробое уровня 0,8090 с целью 0,8158. Стоп-лосс = 0,8040.

Причина торговой стратегии.

Положительное сальдо внешней торговли Новой Зеландии за год с сентября по август составило 2,0 млрд., оказавшись лучше прогноза 1,36 млрд. Полагаем, рост торгового баланса, входящего в структуру ВВП страны, окажет поддержку киви в краткосрочной перспективе.



AUDUSD: рост на фоне увеличения индекса опережающих экономических индикаторов Австралии

Покупать при пробое уровня 0,8912 с целью 0,8993. Stop-Loss = 0,8850.

Причина торговой стратегии.

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Conference Board в июле вырос на 0,5%(м./м.), предыдущее значение 0,2% (м./м.). Данные сигнализируют о вероятном ускорении темпов роста национальной экономики в ближайшие месяцы, что окажет поддержку курсу осси.



USDJPY: под давлением на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Продавать при пробое уровня 108,24 с целью 107,40. Stop-Loss = 108,80.

Причина торговой стратегии.

Несмотря на сентябрьское снижение индекса деловой активности в производственном секторе Японии, японская валюта продолжает укрепляться на рынке FOREX. Дело в том, что нанесение США авиаударов в Сирии резко повысило спрос на йену в качестве защитного актива.



USDCHF: консолидация ниже уровня сопротивления 0,9432

Покупать при пробое уровня 0,9432 с целью 0,9493. Stop-Loss = 0,9380.

Причина торговой стратегии.

Индикатор потребления в Швейцарии от UBS в августе снизился с 1,66 п. до 1,35 п. Данные отражают сокращение потребительских расходов швейцарских домохозяйств, что вероятно ограничит спрос на франк. Сегодня в 13.00 GMT стоит обратить внимание на ежеквартальный экономический отчет Национального Банка Швейцарии, который может усилить волатильность пары USDCHF.

USDCHF, H4



EURUSD: под давлением перед публикацией индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo

Продавать при пробое уровня 1,2817 с целью 1,2757. Stop-Loss = 1,2867.

Причина торговой стратегии.

Сегодня днем будет опубликован индекс настроений в деловых кругах Германии от института Ifo. В сентябре ожидается снижение данного показателя, охватывающего 7 тыс. немецких предприятий, с 106,3 п. до 105,9 п., что вероятно позволит евро обновить минимум 1,2817.



GOLD: консолидация перед публикацией статистики по продажам новых домов в США

Продавать при пробое уровня 1208 с целью 1180. Стоп-лосс = 1230.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 14.00 GMT будет опубликована статистика по продажам новых домов в США. Ожидаемый в августе рост показателя с 412 тыс. до 432 тыс. способен усилить позиции доллара США на рынке FOREX. Между тем, на фоне падения доходности по 10-ти летним государственным облигациям США, ценам на золото пока удается держаться выше уровня поддержки 1208 долл.